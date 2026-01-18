簡樸房｜長沙灣義華大廈約百劏房戶被逼遷　政府：60戶需申過渡房

《簡樸房條例》將於3月實施，12個月「登記期」屆時展開。有不少劏房的長沙灣義華大廈去年被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合新例整改，要求租戶3月前退租，預計涉及約100戶。房屋局回覆查詢指，非常關注事件，已「洗樓」接觸90戶，並協助60戶申請過渡性房屋。



九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，樂善堂目前接獲8戶由房屋局轉介的過渡性房屋入住申請個案，並會作好適切跟進和安排。



有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（羅日昇攝）

1962年建成的元州街義華大廈，其中兩座於去年7月被全幢收購。新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。不少住戶屬行動不便的長者，正領取綜援，擔心無法負擔區內其他單位的租金，而區內已無過渡屋單位供申請。

房屋局服務隊「洗樓」接觸90戶 三分二需助申請過渡屋

房屋局回覆查詢指，非常關注事件，已要求6隊分間單位區域服務隊協助義華大廈的租客，包括「洗樓」解釋保障，並助申請過渡屋。新業主聲稱計劃向二房東收回單位後改裝簡樸房，並提供額外3至12個月讓租戶遷出。截至上周四（15日），服務隊已接觸90戶，當中60戶需助申請過渡屋（19戶已申請），其餘30戶正考慮或已安排其他住處。局方估計，收樓範圍內有約100戶分間單位已空置，佔總數約一半，會努力造訪餘下的租戶。

《簡樸房條例》下，過渡屋去年增設「丙類租戶」協助受簡樸房規管影響者。就過渡屋供應，房屋局指，部分現時入住過渡屋的是大埔宏福苑火災影響居民，房屋局及相關營運機構會持續按相關配額，有序處理過渡性房屋的各類型申請。局方又指，丙類申請人毋須正輪候公屋，料部分租戶不久便可覓得長期居所，入住時間不會太長，租期最短一個月，一般不多於兩年。

差估署：嚴肅跟進違規逾期提交租賃通知書個案 或提出檢控

另外，差餉物業估價署指，據近日「洗樓」所得資料，義華大廈內有逾期提交租賃通知書（表格AR2）的情況，差估署會按蒐集所得的證據嚴肅跟進觸犯《業主與租客（綜合）條例》罪行的個案，並會堅決採取執法行動和提出檢控。

九龍樂善堂：適切跟進和安排房屋局轉介個案

九龍樂善堂總幹事劉愛詩則表示，事件發生後，房屋局有專責隊伍聯絡，樂善堂目前接獲8戶由房屋局轉介的個案，會作好適切跟進和安排。就過渡性房屋數目有否足夠供應，劉愛詩指，條例生效後有足夠寬限期，加上不同區的過渡性房屋仍有名額，相信在局方協調下，有足夠房屋予以供應。

