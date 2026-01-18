渣打馬拉松2026｜獎牌甩色變「特別版」 10KM變0KM、十字變成丄
撰文：董素琛
一年一度的渣打馬拉松今（18日）舉行，分為全馬、半馬及10公里賽，完成賽事者可獲大會頒發的獎牌以示嘉許。不過，本應可留作紀念的獎牌卻出現甩色情況，有跑手在社交平台Threads上發布圖片，指其10公里賽事的獎牌，由原本顯示「10KM」變為「0KM」，亦有人指其獎牌上的跑手圖案「冇咗隻手掌」。據悉，今年獎牌使用環保顏料，不太穩定。
今屆渣打馬打松有7.4萬人參加，渣打馬打松分為全馬、半馬及10公里賽事跑手，完成賽事者可獲大會頒發的獎牌以示嘉許，不少人今即發現，紀念獎牌出現甩色情況。
多名跑手在社交平台Threads上發布圖片，指其10公里賽事的獎牌甩色，出現以下情況：
．「10KM」變為「0KM」、十公里的十字變成丄字；
．藍色跑手圖案「冇咗隻手掌」；
．由「10公里」變「0厶里」，「渣打香港馬拉松」亦變為「渣打香 馬拉木」
有網民笑言是「特別版」，但亦有人質疑其造工，「整到咁求其架咩」。
