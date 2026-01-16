宏福苑火災｜鄧炳強稱考慮推消防大使計劃　邀住戶助巡查舉報

立法會近日在會議中討論大埔宏福苑火災善後工作，保安局局長鄧炳強在會上指，火災後因應消防安全事宜，將採取包括成立專責巡查隊，全天候快速應變小隊等措施。他今日（16日）指， 日後就阻塞走火通道等情況，建議採用「抄牌」發出定額罰款的方式，相信會比檢控更有效。他又指，正考慮推出消防大使計劃，由用戶或住客做消防大使，作「無形巡查」。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，保安局局長鄧炳強發言。（鄭子峰攝）

鄧炳強在港台節目《千禧年代》中指，在即時措施方面，當局已加強巡查約300個大廈的消防設施，並成立全天候快速應變小隊，確保火警發生時大廈內的消防設施運作正常，小隊近日已在數宗火災中，發現火警鐘故障和消防喉運作不正常的情況。

鄧炳強指出，有時市民可能不知道消防設施需要維修，因此會要求管理公司加強告示，及透過信箱通知住客或租戶。他認為，管理公司必須加強檢查及維修的責任，並建議每年進行火警演習，及將檢查消防設施的年期，改為每半年一次。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

研邀住戶任消防大使 「無形巡查」

在中長期措施上，鄧炳強指當局將檢視現時消息科技設備的改善空間，並計劃與內地進行交流，並希望透過物聯網來強化火警安全。他又說，正研究針對阻塞走火通道等行為，採用發出即時罰款告票的措施，相信會比檢控更有效。

他續說，消防系統損壞或需關閉，以往管理公司都是事後上報，現時則必須先獲消防處批准。就提供虛假誤導資料，現時可被罰款5萬元，鄧炳強認為可以大額提高罰款金額及增加監禁的罰則。

被問到有大廈在消防巡查後故態復萌，鄧炳強指消防人員不可能24小時在場，正研究推出消防大使計劃，「以往冇好系統去做」，邀住戶任消防大使，一方面提高住客及物業管理的安全意識，二是他們可做「無形巡查」，當發現有違反消防條例的情況，便可向消防處舉報，「比巡邏嚟得有效」。

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

不公布死者名單 稱公布會為家屬帶來二次傷痛

至於宏福苑死亡人數，鄧炳強表示截至目前，所有遇難者均已辨認，最終數字為168人。被問到為何168人是「終極數字」，他指全部遺體的辨認工作已完成，死者名單主要由現場發現及家屬上報，而且在「一戶一社工」下，當局已了解每戶名單，因此可確定是168人死亡。

至於不公布死者名單，鄧炳強指將會在死因庭中呈上，除此之外「冇一個需要公布」。他又指，以往公布死者名單是因為有可能有家屬不知道親人遇難，但今次宏福苑火災中，所有遇難者的家屬已獲通知；有些長者或未知道有關消息，公布名單可能會為他們帶來二次傷痛。