公院新收費｜加價兩天病人減少　引導需求往何處去？

【01政策分析．醫療改革】周四元旦踏入新一年，傳媒又再齊集醫院，但這次關注的不是「搶閘」出生的嬰兒，而是「搶閘」到急症室求醫的病人。公立醫院新收費於1月1日零時起實施，醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵到廣華醫院巡視，包括零時零分「擲界」到急症室求診的情況。獲酌情處理以舊價收費的，總共有九人。截至1月2日下午2時，各間公立醫院急症室共接收6200多名病人，較去年同期減少兩成多。當中近九成五為第三至五類別（緊急、次緊急及非緊急）個案，適用400元新收費。



醫管局行政總裁李夏茵（前右）、主席范鴻齡（後左）等在廣華醫院急症室巡視急症室收費調整首一刻情況。（任葆穎攝）

緊急及次緊急個案向來佔急症室總求診人次絕大多數，病情各異。例如元旦日凌晨，有市民因手指割傷而求診，被分流為次緊急，須繳付400元。又有人因為患哮喘的孫兒全身僵硬而前往急症室，被分流為非緊急，同須支付新收費。相同的是，多數人都表示晚間難以找到門診，前往公立醫院急症室最快可以找到醫生。即使緊急、次緊急及非緊急的收費由180元大幅增加至400元，部分人坦言只得接受。

「知難而退」不能只得推因素

醫管局提高急症室第三至五類別的收費，說到底就是希望病人「知難而退」。去年3月公布新改費方案，時任行政總裁高拔陞表示，「希望引導非危急病人使用非急症服務」；醫務衞生局局長盧寵茂4月出席立法會衞生事務委員會會議時說，「當這些非緊急病人來到急症室，我們會先行分流，告訴他們屬於哪個類別，市民知道分類後，可以自行判斷是否繼續在急症室等候診治，還是自行尋找其他治療方法」。

然而，「其他治療方法」是什麼呢？醫管局74間普通科門診診所，大部分都是朝九晚五，星期六半日診症，星期日甚至不開門。提供夜間門診服務的只得23間，而且也只是到晚上十時。換句話說，晚十朝九這近乎半天的時間內，市民如果是輕傷、感冒、腸胃炎等輕微症狀，最容易找到的醫療服務可能仍然是公立醫院急症室。

醫管局在葵青區設有六間普通科門診診所，而青衣則只有一間設有夜診。

醫管局普通科門診每年提供的門診服務一直維持在600萬人次左右，是否反映了其角色尚未加強，未能扮演「拉因素」疏導急症室的應診壓力？家庭醫學專科門診十年間由29萬增加至超過35萬人次，但單是次緊急個案已經多達百萬人次，兩者相比恐怕仍然是杯水車薪。

佔比四成的緊急個案何去何從？

至於佔比達到四成的緊急個案，收費安排也不無爭議。在醫管局的服務規劃中，第三類個案的目標是在半小時內得到治療。照道理，他們不應該要直等天明，或者動輒耗幾小時輪候門診，而是屬於急症室的服務對象。局長盧寵茂去年在立法會回應議員的事例，也提到如果小朋友晚上發燒，並非一定不建議去急症室；病人若然骨折，絕對是急症室的服務對象。

2026年元旦日凌晨，不少人到醫院急症室求醫。市民區太表示，16歲孫子因全身僵硬入院，他們過了除夕12時才抵達急症室，須按新制繳付400元費用。（任葆穎攝）

那麼，為什麼只符第一類和第二類（危殆和危急）個案豁免收費，而第三類（緊急）個案要加價至400元？「骨折需要去接受治療，包括檢查及打石膏，甚至做手術，成本遠遠超過現有急症室的平均成本2000多元，400元絕對值得，很多市民都會去。」

局長的說法固然有道理，但如果以成本來說，危殆和危急個案的醫療成本相信也不菲，即使收費同樣也無阻市民前往急症室求診。豁免第一類和第二類個案，說到底因為他們是急症室的主要服務對象，那麼緊急個案是否要引導到「其他治療方法」，始終為問題所在。

目前社區藥房的部署尚未完成，普通科門診名額不足，夜診服務不足問題亦未改善，基層醫療服務仍未完整。 立法會議員陳凱欣，2025年4月14日衞生事務委員會會議

為了減輕公立醫院的負擔，政府今年第四季起將分階段推行社區藥房計劃，病人可以於社區藥房領取藥物，而不必到家庭醫生診所，藥劑師亦可以為院舍病人定期配發處方藥物。惟計劃初期只在四個地區試行，每區設立約四至五間社區藥房，要到明年第四季才會擴展至全港十八區。至於進一步的「醫藥分家」，局長去年6月回覆立法會議員提問時只說「必須從長計議」。

除了收費改革，還可以怎樣推動患者分流以及降低醫療成本，估計是新一屆立法會要繼續跟進的問題。

