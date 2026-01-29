醫委會改革｜專業自主VS醫醫相衞　政治角力25載　三修例僅一成功

【醫委會改革系列之三】回歸以來，政府三度提出修例改革醫委會，陷入25年的政治對峙——醫學界緊抱「專業自主」旗幟，與尋求監督的病人組織及政府長期角力。2001年錯失改革機會，到2016年立法會「拉布」與醫生靜坐的動盪，時任政務司司長林鄭月娥批評改革被「政治化」。最終政府2018年「釋出善意」提出新方案打破僵局，增加業外委員人數，惟處理投訴程序未見大變化。



早於2001年，時任醫委會主席李健鴻曾呼籲業界回應社會要求改革呼聲：「放下自我捍衛，不要懷緬過去自由度很高的美好日子。」相隔四分之一世紀，醫衞局計劃今年上半年第四度闖關提出修例方案。回望三次改革成敗，醫委會能否擺脫「醫醫相衛」陰霾、打破病人組織眼中的「利益固化藩籬」？



政府2016年提出增加4名特首委任的醫委會業外委員，多個醫學組織在立法會外靜坐抗議。（資料圖片）

2016年醫委會代表及病人組織召開記者會，期望《醫生註冊修訂條例草案》可以通過，最終落空。（羅君豪攝）

病人組織及投訴人2016年要求政府盡快改革醫委會。（資料圖片）

2001年：醫生做手術傾電話裁沒失德 掀改革序幕

醫委會改革，要由一通電話說起。1999年，瑪麗醫院醫生董曉明為病人鍾熾昌切除瘜肉，手術期間打電話13分鐘商討買車，手術後病人腸穿。醫委會2001年經聆訊後裁定醫生並無專業失德，亦沒有疏於職守，引起社會嘩然。「醫醫相衛」的批評不絕，掀起社會要求改革的序幕。

1999年，瑪麗醫院醫生董曉明為病人鍾熾昌切除瘜肉，手術期間打電話及談及買車。（資料圖片）

面對輿論壓力，醫委會於2001年底提出改革建議，成員由28增至32人，業外人士亦由4人增至8人。原本聆訊主席由委員擔任，建議增設「研訊委員會」，主席需具備法律及司法背景，且不得為醫委會委員等，又增加獨立性。當時，政府與醫委會同一陣線，提倡改革。

每一個規管制度不可以停留在幾十年前，社會看法已轉變。我們要不斷檢討整個制度……是否適合社會上的期望。 時任衞生福利及食物局局長楊永強

2001年，時任衞生福利及食物局局長楊永強（前排左三）推動醫委會改革。（政府新聞處圖片）

（醫生業界應）放下自我捍衛及不要懷緬過去自由度很高的美好日子，團結與社會並進，對社會的要求作出適度的回應。 時任醫委會主席李健鴻

醫委會主席李健鴻（中）2001年曾呼籲醫生放下自我捍衛，回應社會要求醫委會改革的聲音。

2001至2004年：沙士來襲、醫學界反對等 胎死腹中

政府將改革方案提交立法會討論，遇到以醫療界等議員反對。在缺乏共識下，政府最終擱置修訂《醫生註冊條例》，原本增加業外委員的建議胎死腹中，僅能維持醫委會內部的行政微調。及後2003年沙士爆發，政府集中集中資源抗疫及重建醫療體系，加上楊永強2004年辭職，改革方案消失於公共討論之中。

醫委會前主席麥列菲菲於2016年曾表示2001年是醫委會改革的最好時機。

最好的時機，有共識、諮詢又足夠，就是2001年，當時是可以通過。政府不提交（立法會），不寫草案，都沒辦法。 醫委會前主席麥列菲菲

【港大提名】麥列菲菲，醫委會前主席（委任）。（資料圖片）

2009年至2011年：議員倡設醫療申訴專員

2009年，立法會議員鄭家富提出「設立獨立法定醫療服務申訴專員公署」議案。食物及衞生局局長周一嶽認為醫管局、醫委會及申訴專員公署已有處理投訴機制，相輔相成。他認為重點應放在提升前線管理層處理投訴的能力，以及優化現有流程，而非增設機構，表示會在策略性檢討時研究引入更多獨立、具公信力的業外人士參與醫委會。

2009年，時任立法會議員鄭家富提出「設立獨立法定醫療服務申訴專員公署」議案。（資料圖片/吳鍾坤攝）

2016年：業界拉布、靜坐 改革方案成政治僵局

隨着紗布封喉案、張崇德長子夭折案等多宗事故，公眾對醫委會信心跌至谷底。政府2016年提交《2016年醫生註冊（修訂）條例》草案，建議將業外委員由4名增至8名，由特首委任。

醫學界強烈反對，指修訂後「政府委任」對「業界選出」的票數將形成14比14的局面，質疑政府試圖藉此掌控醫委會，為放寬海外醫生註冊門檻開綠燈。多個醫學組織發起逾百名醫生及醫科生在立法會外靜坐，喊出「保護專業自主」、「反對赤化」等口號。

政府2016年提出增加4名特首委任的醫委會業外委員，多個醫學組織在立法會外靜坐抗議。（資料圖片/張善彤攝）

2016年，時任醫學界議員梁家騮在議會內發動拉布，多次點人數致流會，呼應議會外的業界抗爭，幾乎以一人之力癱瘓立法會。（資料圖片）

時任醫學界代表梁家騮在議會內發動「拉布」，曾創下一天內22次要求點算法定人數的紀錄，耗費逾4小時等待議員回巢，導致議事程序近乎癱瘓。儘管梁家騮背景偏向建制，但其激進手法令建制派側目，形容他「比激進泛民更狼」。時任政務司司長林鄭月娥強烈譴責其手法粗暴，而且極端不恰當。

我非常不願看到，這因為醫生註冊修訂條例草案被政治化後，而產生一些非常不良的好過。 時任政務司司長林鄭月娥

由於該屆立法會任期屆滿，草案最終在立法會「鐘聲」中流產，成為當年矚目的政治僵局。

時任政務司司長林鄭月娥強烈譴責梁家騮手法粗暴且極端不恰當。(資料圖片/羅君豪攝)

2018年：政府「釋出善意」讓步換取修例通過

為平息醫學界對「特首操控」的疑慮，政府在醫委會組成比例上讓步—— 雖然維持增加4 名業外委員，但其中3人改由病人組織選舉產生，1人由消費者委員會提名。同時，原本由特首委任的兩名醫生委員席位，改為由香港醫學專科學院經選舉產生。立法會最終在2018年通過修例，使醫委會委員總數增至 32 人，包括 24 名醫生委員及8名業外委員。

這次的建議，也是初步與不同持份者溝通後，大致達成共識…… 政府也釋出善意，交出衞生署和醫管局的委任醫生代表議席予醫專提名和選舉，在公平和公正的情況下產生，我認為不同持份者也大致上可以達成共識。 時任食物及衞生局局長陳肇始

時任食物及衞生局局長陳肇始期望，修例後每宗投訴處理時間可由6年減至2年。

政府亦透過增加初步偵訊委員會的數量，加快檢視投訴案情及蒐證的法律程序。為支撐密集的紀律研訊工作，協助研訊的審裁團人數由14人大幅增至140人，即非醫委會委員的醫生及業外顧問，確保有足夠人手組成多個研訊小組並行運作。時任食物及衞生局局長陳肇始期望，修例後每宗投訴處理時間可由6年減至2年。

此外，為應對公立醫院人手短缺問題，法例將非本地培訓醫生的「有限度註冊」有效年期由1年大幅延長至 3 年，以吸引更多海外醫生留港。

政府曾發起討論醫委會改革方案的三方平台，包括醫學會、西醫工會、公共醫療醫生協會等代表，病人組織方面則有4個。（資料圖片）

腦癱子案引發第四度改革 會否徹底？

2009年，內地夫婦來港產子，男嬰黎遠建出生後腦癱及四肢殘障。家屬向醫委會投訴涉事醫生醫療疏忽，案件拖延15年，醫委會更以秘書處無法解釋8年間完全沒有採取任何行動，決定永久終止聆訊。

案件促使醫衞局局長公開要求醫委會交代，申訴專員公署隨後於2025年初宣布主動全面調查衞生署轄下秘書處。醫委會長年積壓投訴、行政效率低下的問題再次推向輿論風口浪尖。醫務衞生局計劃改革醫委會，今年上半年向立法會提交《醫生註冊條例》修例方案。

2025年12月19日是黎遠建16歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂親臨特殊學校探望。（社協提供相片）