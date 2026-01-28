醫委會改革｜張崇德批20年不變　紗布封喉案家屬冀「換湯也換藥」

【醫委會改革系列之一】男童黎遠建腦癱案，父母苦候醫委會聆訊15載仍未果。藝人張崇德與劉美娟亦曾嚐過一樣的苦——長子「小天藍」2005年出生後夭折，醫委會9年後始有裁決。張崇德曾公開呼籲醫委會改革，但他認為20年來機制仍僵化，「久唔久又有一單」。政府計劃今年上半年再提改革，他未有具體建議，但期盼醫委會可以從病人角度思考。



「紗布封喉案」死者兒子王冰蕓當年為父奔波為公道，批評2018年改革未能根治行政低效，質疑政府與醫委會「冇心做」，僅「換湯不換藥」做「門面嘢」。作為過來人，他促請政府設立獨立支援部門，專責指導家屬蒐證及處理繁瑣程序。



藝人張崇德及劉美娟的兒子張天藍2005年2月出生，26小時後死亡。（資料圖片）

「紗布封喉案」死者兒子向醫委會投訴近7年，案件2018年審結。（資料圖片）

張崇德長子夭折 曾被醫委會拒於門外

藝人張崇德及劉美娟兒子張天藍2005年出生26小時後夭折，張崇德隨即去信向醫委會投訴，但委員會以「嬰兒夭折好普通」為由，拒絕受理個案。張氏夫婦認為裁決不公，遂向醫生發起民事訴訟，索取醫院、診所公開資料及取得專家報告後，醫委會才重新受理案件。

如果張天藍沒有夭折，現時會是21歲的少年。張崇德回望當年追討公義之路，仍然心存氣憤。

我們唔識醫學，但要我哋自己做調查、搵證據、搵專家證供證明醫生有錯，醫委會先受理。 張崇德

醫委會9年後裁定醫生失德 停牌兩年

醫委會重啟調查，指控接生的婦產科醫生蔡明欣在劉美娟未作動前，為她做羊膜刺穿和安排催生，接生時又不當使用真空吸盤。醫委會2014年裁定她專業失德，停牌兩年，研訊小組兼醫委會暫代主席麥列菲菲當時形容兩年已是「重判」。

張崇德夫婦當時認為罰則太輕，未能反映案件的嚴重性。曾有醫委會委員公開表示被罰醫生「很慘」，停牌無工開，但要負擔日常生活開支，這些說話刺痛張崇德的心。

我哋失去嘅係一條人命，佢哋考慮嘅卻係醫生嘅收入，呢個反映醫委會對『專業失德』嘅門檻定得極高，同公眾期望落差極大。 張崇德

2016年政府提出醫委會改革，張崇德公開表態支持改革醫委會。（資料圖片）

張崇德：新聞久唔久又一單 醫委會制度冇咩變過

在張崇德夫婦為「小天藍」向醫委會追討公義9年，同時另一對父母亦苦候聆訊多年—— 2009年，男嬰黎遠建出生後嚴重腦癱及四肢殘障，父母投訴涉事醫生疏忽，案件拖延15年，醫委會去年更一度決定終止聆訊。

20年喇，有咩變化呢？我一直睇新聞，久唔久又有一單，其實（醫委會制度）無咩變化，對於我嚟講真係無咩變過。 張崇德

2016年政府提出醫委會改革，建議將業外委員由4名增至8名，由特首委任，削弱「醫生管醫生」的觀感。張崇德有如病人組織的發言人，公開表態倡議改革醫委會，最終因醫學界反彈及立法會「拉布」而失敗告終。至2018年醫委會改革推倒重來，增加業外委員人數，但部分案件仍延誤處理。

2016年政府提出醫委會改革，張崇德公開表態支持改革醫委會。（資料圖片/羅君豪攝）

冀醫委會改革後 多從病人角度思考

雖然張崇德對醫委會未來應如何改革未有具體想法，但他認為醫委會核心問題是未有從病人角度思考。

我哋需要一個答案，點解會發生事故。醫委會話有同冇都冇問題，但係你唔可以就咁取消個案。即使你經過調查之後，得出醫生冇問題嘅結論，但在醫學上肯定有一個原因吧。 張崇德

從推諉護士到重啟研訊 「紗布封喉案」家屬苦等七年

「紗布封喉案」死者兒子王冰蕓亦遭遇類似困境。2011年，73歲父親王肯構患上咽喉癌，經手術切除咽喉後，轉往九龍醫院休養。他頸上的永久造口被醫護人員以膠布封實紗布的四邊，最終窒息死亡。

王冰蕓憶述事後處處碰壁—— 2013年死因庭裁定死者死於意外後，醫委會不止一次拒絕受理投訴，原因包括法庭裁決結果、沒有證據顯示醫生專業失德、聲稱「事故責任於護士一方」等。醫委會及後再審視個案，並於2018年裁定主診醫生黃卓義兩項失德罪成，但這場正義已遲到了整整7年。隨後黃卓義上訴，令原本6個月的停牌期縮減至4個月。

王冰蕓直言，醫委會不斷拖延的程序，旨在「消磨家屬意志，等你放棄」。(資料圖片/羅君豪攝)

王冰蕓批2018年修例換湯不換藥：根本冇心做

王冰蕓直言，醫委會不斷拖延的程序，旨在「消磨家屬意志，等你放棄」。他觀察到，唯有傳媒報道或部門施壓時，醫委會才會「向前走一步」，否則投訴只會石沉大海。

2018年立法會通過修例，增加業外委員，令醫委會委員總數增至32人，當時政府期望處理案件時間由6年大幅縮減至2年。然而，近5年醫委會約8,700宗投訴，有六成未能兩年內完成處理，有7宗個案需要7至8年處理，更有3宗耗時超過10年。王冰蕓批評2018年的「改革」未能提升醫委會行政效率，僅「換湯不換藥」。

我覺得好奇怪，諗改革嘅人全部都係高學識高學歷，但點解全部KPI（即兩年處理投訴個案）都達唔到？我覺得佢哋欠左心，你個心根本都唔想做，從頭到尾都無諗過要去做，只不過有人嘈，要改革，就扔啲門面嘢出嚟。 「紗布封喉案」死者兒子王冰蕓

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年仍未開展聆訊。（資料圖片/鄭子峰攝）

倡設獨立投訴支援部門 協助家屬申訴

政府計劃今年上半年提出新改革方案，作為「過來人」的王冰蕓說事故後「盲樁樁」到處投訴，對法律程序、醫療報告申請、甚至如何尋找專家證人均一竅不通，倍感孤立無助。他建議當局可在醫委會以外，設立獨立投訴支援部門，專責指導家屬如何蒐證及處理繁瑣程序。

唔好話幫家屬打贏醫生，至少要教我哋路應該點行，而唔係畀我哋不斷撞板。 「紗布封喉案」死者兒子王冰蕓