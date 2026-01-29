醫委會改革｜英澳星設獨立審裁處　林哲玄、社協倡參考免偏頗觀感

【醫委會改革系列之四】環顧海外醫療監管機構，英國醫學總會設立獨立自主運作的醫療審裁處，主席多由法律專業人士擔任，並且設有清晰量刑指引；新加坡則明確規定調查時限，逾期須獲高等法院批准。反觀香港，醫委會集調查與審裁於一身，行政低效與公信力的質疑揮之不去。



醫衞局正就修訂《醫生註冊條例》進行諮詢，冀在今年上半年向立法會提交議案，改善投訴處理機制，試圖破除醫學界長期以來的「利益固化藩籬」。立法會議員林哲玄認為醫委會可將「裁決」功能獨立拆出，由法官擔任主席，以挽回公眾信心；社協幹事彭鴻昌則倡議參考英國模式，設立獨立審裁處並制定清晰的量刑指引，免卻「自己人查自己人」或判得太輕的觀感。



英國醫學總會設獨立審裁處 主席通常具法律專業

英國醫學總會是監管醫生的獨立機構，由12名成員組成，醫生和業外人士各佔一半，由樞密院任命。為免醫學總會集調查和審裁職能與一身，總會2012年設立醫療審裁處(Medical Practitioners Tribunal Service)，運作及決策均自主。

當醫學總會收到對醫生的投訴，會「個案分流」評估是否需要調查，再指派一名調查主任收集資料及證據。如果有證據顯示醫生未必合適執業，個案會交由兩名審查主任深入評估，業內及業外人士各一。

如果審查主任無法達成共識，或涉事醫生不接受警告處分，則會轉介至醫療審裁處聆訊。3名成員之中，至少一名具備醫學專業資格、至少一名由業外人士出任。大多數情況下，主席要具備法律專業資格。醫學總會有清晰制裁指引（sanctions guidance），供審裁處參考。

新加坡分拆處理投訴及審裁處

新加坡醫藥理事會由12名業界選出的醫生，以及15位政府委任醫生組成。醫藥理事會將調查及研訊職能分拆成投訴委員會及紀律審裁庭，前者調查後可決定是否轉交投訴予後者審理。紀律審裁處獨立於理事會，由兩名醫生及1名法律專業人士組成。若個案複雜或涉及新法律觀點，可申請由高等法官或司法專業擔任審裁庭的主席。

新加坡更於2020年明確規定，投訴委員會必須於投訴提交後3個月內完成調查；委員會可向投訴小組主席提交首次延期，並須於投訴提交後6個月內完成調查；如再須延期，則須獲得新加坡高等法院的批准。

澳洲設審裁庭聆訊 由3人組成

澳洲由醫學委員會及醫療執業者管理局（AHPRA）同時監管及調查醫生行為，前者調查對醫生的投訴，有需要時進行小組研訊。後者負責提供行政支援及接收投訴個案，調查後經國家管理委員會裁決。

如涉及醫護專業行政失當的嚴重案件，例如有機會暫停或取消醫護註冊資格的個案，則會再轉交獨立審裁庭研訊。審裁庭一般包括與涉事醫護人員屬同一專業界別的人員、一名非醫護人員，以及一名司法官員。

林哲玄倡香港醫委會獨立拆出「裁決」職能

立法會醫療衞生界議員、前醫委會委員林哲玄認為，醫委會可考慮將「裁決」功能獨立拆出，挽回市民對醫委會及醫生的信心。

由另一個研訊機構或獨立的研訊委員會做，而該組主席不參與恆常委員會的工作。可以讓外界看到，不是醫委會那班人參與評核，由另一班人研訊。 立法會醫療衞生界議員林哲玄

他引述曾有研訊小組主席認為「由退休法官擔任主席最好」，因研訊涉及大量法律知識及文件，而小組成員大多是醫生，沒有法律背景。雖然研訊過中有法律顧問引導小組，但他認為由法官做主席，可令成員更明白選擇及投票或導致的結果。

對於是否要增加業外委員人數，林哲玄認為可行，但不能多於醫生數目。他指醫學術語艱深晦澀，擔憂業外人士或難理解，「業外委員有其監督角色，但分析科學數據及醫學文獻並不容易，需要主席及其他醫生委員的協助」。

彭鴻昌倡參考英國流程 設獨立審裁機構

現時醫委會主席同時兼任研訊小組主席，社區組織協會幹事彭鴻昌表示觀感上難以服眾，存在「自己人查自己人」的嫌疑。他建議參考英國醫學總會，將調查及裁決的功能分拆，獨立招募成員，由法律界人士、醫生及業外成員組成獨立審裁機構。彭鴻昌強調，若由具法律背景的獨立人士擔任研訊主席，可提升公信力，確保研訊公開、公平、公正。

即使設立獨立的審裁機構，他認為醫委會秘書處的支援及人手明顯不足，才釀成雙非子腦癱案拖延15年。他認為當局可參考英國制定實務指引，如醫生或相關的醫療機構未能在3個月限期內提交醫療紀錄或報告，需要向法庭申請延期。如法庭不同意，則務必在限期內呈交文件，提升投訴處理速度。

（應思考）行政程序上如何理順及加快投訴處理的時間，委員有無去監察、監督或者盡他們的職責去審議個案。 社區組織協會幹事彭鴻昌

除了行政程序外，社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫委會應參考英國制定量刑指引（Sanctions Guidance）。他指出，目前本港醫委會主要依據過往案例或普通法地區經驗判刑，缺乏一套清晰明確的標準。由於三個研訊小組在法律顧問引導下，對不同個案的判刑原則或有落差，這或是坊間常質疑「判罰過輕」或不公的根源。

彭鴻昌以英國為例，指當地指引已明確劃分不同行為失當的懲處級別。例如涉及職場暴力、歧視或誠信問題，指引會列明具體的停牌期限，並持續更新以符合社會標準。他認為，醫委會應參考英國及本地法庭做法，結合案例與法例指引，確保各小組的判決更一致性與可預測。這不僅能讓公眾與醫生明白判刑原則，亦能有效提升制度阻嚇力，挽回社會信心。

另外，現時醫委會業外委員佔四分之一，彭鴻昌認為仍未足夠，醫生專業的道德操守標準不應僅由業界決定，亦需回應社會大眾的期望，建議將業外委員比例提升至一半。他說：「這才是最理想的比例，讓社會聲音能與專業意見平衡。雖然未必能一步到位，但至少應由現時的四分之一逐步提升。」