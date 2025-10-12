嘉道理農場下月辦尋寶籌款活動　首開放野生動物拯救部予公眾探秘

嘉道理農場暨植物園將於11月29至30日，舉行第五屆「再森林·還原野」尋寶行籌款活動，以「野生生物守護者：拯救香港原生物種」為主題，設「綠野尋寶」、工作坊與自然市集等活動。園方更首次設導賞團，開放公眾參觀「野生動物拯救中心」拯救部(rescue team) ，一探前線救援與復育工作的內裏乾坤。



嘉道理農場暨植物園「野生動物拯救中心」。(洪芷菁攝）

設「綠野尋寶」、工作坊與自然市集

嘉道理農場暨植物園將於11月29至30日，舉行第五屆「再森林·還原野」尋寶行籌款活動。園方除化身尋寶樂園，推出探索香港生態系統的組隊任務「綠野尋寶」，亦舉辦工作坊與自然市集，讓市民發掘本地品牌、與工藝匠人交流，認識再生農業、本地天然產品及香港自然遺產等。園方亦設多項導賞及體驗活動，包括首次開放「野生動物拯救中心」拯救部(rescue team) ，讓公眾探秘前線救援與復育工作。

拯救部共接收逾7.5萬隻野生動物 「咕菇固」珠頸斑鳩最常見

「野生動物拯救中心」拯救部共有3個住院部，其中兩個住院部會安置大部份動物，其餘一個則屬「隔離病房」。這些動物一般經漁護署、愛護動物協會或市民撿獲後轉送至中心，由人員為動物做基本身體檢查、急救等，再安置休養。中心由1994年起接收超過7.5萬隻野生動物，年均拯救約4,000隻動物，而近5年最常接收的動物首3位分別是俗稱「咕姑固」的珠頸斑鳩（4,256隻）、麻雀（1,766隻）及緬甸蟒（1,637隻）。

高級野生動物復育主任溫諾汶（Bibi）指，野生動物拯救中心會進行本地野生動物的復育，曾接收麻雀、斑鳩、紅耳鵯、松鼠、野豬、果子狸、龜、蛇等動物。（洪芷菁攝）

高級野生動物復育主任溫諾汶（Bibi）指，野生動物拯救中心會進行本地野生動物的復育，曾接收麻雀、斑鳩、紅耳鵯、松鼠、野豬、果子狸、龜、蛇等動物。牠們經治療、養育、訓練後，如評估確認適合在野外生存，便會被放生。經園方野放的雀鳥，全有金屬環繫在腳上以作識別。園方亦會為政府提供短期飼養予被海關充公並具高保育價值的瀕危動物。

溫諾汶展示其中一隻正在休養的斑鳩幼鳥，認為牠可能曾被貓咬傷。(洪芷菁攝）

鳥類個案涉被貓攻擊、車撞、中老鼠膠等

溫諾汶展示其中一隻正在休養的斑鳩幼鳥，認為牠可能曾被貓咬傷。她表示，收到最多的個案為斑鳩，原因包括被貓攻擊、撞到窗、車或建築物、寄生蟲感染等。不過，有部份個案是市民誤判受傷。她解釋，斑鳩幼鳥經常獨留巢中，「咕姑固（斑鳩）係一種鍾意獨留兒童在家中嘅物種。」

除了斑鳩，紅嘴藍鵲亦是市區公園常見的鳥類。拯救部目前正有一隻紅嘴藍鵲，因腿部中了老鼠膠及斷手，正接受治療。「係一個比較緊張嘅雀仔」溫諾汶形容。她指出，近年，涉及老鼠膠的個案非常多，這並非單純清洗乾淨就能解決的問題。鳥隻的羽毛在過程中會爛掉，而羽毛是飛行的關鍵，其再生過程漫長，可能需要數個月甚至兩三年，嚴重影響牠們的生存能力。這類個案在冬季農曆新年期間尤其多，但每個月均恒常發生。

有三隻紋鳥幼鳥，在僅有兩三日大時因雀巢跌落而被發現。(洪芷菁攝）

春夏個案主要為幼鳥、哺乳類幼小動物為主 秋冬則過境候鳥

溫諾汶表示，救援個案具有明顯的季節性。春夏季節主要以本地幼鳥為主，因為香港許多鳥類已很適應市區環境並在此生育，幼鳥容易因墜巢、母鳥被嚇飛而被遺棄、誤入馬路或遭貓攻擊而受傷。同時，這段時間也會收到大量哺乳類幼小動物，如赤腹松鼠、蝙蝠、果子狸、豹貓、野豬和箭豬。

到了秋冬季，則以過境的候鳥為主，牠們最容易因香港嚴重光污染而撞擊高樓大廈如鏡面般的玻璃外牆，部份也會誤中老鼠膠。香港鳥類資源豐富，有記錄的多達500多種，其中恒常可見的超過200種，因此市民很容易接觸到這些情況。

設多種救援設備 包括「深切治療病房」、水氧機等

拯救部會根據個案情況採取不同策略。例如有三隻紋鳥幼鳥（可能是斑紋鳥或白腰紋鳥），在僅有兩三日大時因巢跌落而被發現。一般情況下，會建議先嘗試將巢放回樹上，讓母親繼續照顧；若靠近嘉道理農場，拯救部也會嘗試帶幼鳥尋找母親，並已有數個成功案例。

為了應對不同傷病的動物，救援中心配備了多種救援設備。其中「Brooder」就像深切治療病房，能控制溫度、濕度並提供聞氣治療和氧氣，專供年幼或需要密集護理的動物使用。在春夏季，這類設備基本上處於常滿狀態。此外，「乾毛機」能幫助沾上老鼠膠後洗完澡的動物吹乾，避免徒手接觸帶給牠們壓力。「水氧機」則用於協助像一隻因撞到露台玻璃而呼吸困難的白胸翡翠等鳥類穩定情況。溫諾汶指出，鳥撞玻璃嚴重會撞到內出血、爆肺，甚至骨折。

城市化令鳥類漸適應城市及築巢 蛇類出沒村屋為正常情況

隨着城市發展，鳥類也逐漸適應並在更城市化的地方築巢，這導致市民在市區公園和村屋附近發現受傷動物的機會變多。例如最近於沙頭角新屋村有一條百環蛇被發現，並送至中心，然而經檢查並未發現受傷。溫諾汶指，村屋是正常有蛇出沒的地方，但不知為何要送過來，理論上不騷擾牠，牠會自己離開。她表示，蛇在生態系統中有重要角色，會幫助控制鼠患問題，而有毒蛇本身也吃蛇，所以也會控制蛇的數量。

市民可報名參加「動物全接觸」工作坊，認識一隻名為「太極」的黑白泰加巨蜥。(洪芷菁攝）

「動物全接觸」工作坊認識巨蜥

市民可報名參加「動物全接觸」工作坊，認識一隻名為「太極」的黑白泰加巨蜥。高級動物護理員Joe指出，這類巨蜥原產於阿根廷，因性格溫順、適應力強，從沙漠到熱帶雨林皆能生存，在寵物市場極受歡迎，推測「太極」可能是走失或被遺棄的個體。然而，其受歡迎程度也導致過度捕獵，被販售至全球市場。

「太極」表現出對環境探索的強烈興趣，尤其喜歡挖掘樹葉和洞穴，並對乾濕環境的氣味變化極為敏感。(洪芷菁攝）

「太極」表現出對環境探索的強烈興趣，尤其喜歡挖掘樹葉和洞穴，並對乾濕環境的氣味變化非常敏感。理想的飼養環境需提供多樣化設置，如水塘和枯葉區，並根據其每日心情與生理狀態調整佈置。Joe強調，許多飼主因地理環境或資源限制，難以滿足這種複雜需求。考慮到黑白泰加巨蜥非香港原生物種，為避免影響本土生態，園方不會將其放生。個案進入會先由獸醫評估健康狀況，再由園方照顧或轉交合作機構（如爬蟲協會）安排領養。

翟可誠野生動物護理中心可探望赤麂、豹貓

另外，嘉道理農場的翟可誠野生動物護理中心，經數月翻修後，於今年9月30日重新開放。市民可以探望獲救的本地動物赤麂、豹貓等。高級動物護理員Melody表示，大型哺乳類動物如赤麂常於夜間遭車輛撞擊，高速行駛的車輛易導致嚴重骨折，而赤麂生性膽小，受驚時易因過度緊張引發心臟停止，增加救援難度。此外，流浪狗群攻擊亦造成成年鹿與幼鹿傷亡，而建築設施如深直引水道常使幼鹿被困致死。目前有機構正推動改善措施，例如設置圍欄與動物友善梯級，以降低風險。

大型哺乳類動物如赤麂常於夜間遭車輛撞擊，高速行駛的車輛易導致嚴重骨折。(洪芷菁攝）

Melody補充，嘉道理農場接收的動物多為幼年孤兒，儘管並非所有被拯救個體都能存活，但整體放生率達80%，包括爬蟲、雀鳥、哺乳類等動物，其中斑鳩為最易成功回歸自然的物種。

嘉道理農場於11月30日作舉辦「綠野尋寶」公眾場次，並首度與香港首個社區樹木遊戲《我的小樹靈》（MyTreeLings)合，推出探索七種植物的遊戲任務。參與者可利用手機掃描植物上二維碼，回答趣味問題並完成闖關任務，就能收集特別版小樹靈角色。而工作坊及自然市集則於11月29日及30日舉行，市民由即日起可以報名參加不同工作坊及導賞團。