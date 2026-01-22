港鐵票價｜首個數據出爐揭露或未達加價門檻　還須看兩項關鍵數據

政府統計處今日（22日）公布去年12月綜合消費物價指數，是港鐵可加可減方程式其中一項主要數據。去年12月綜合消費物價指數按年錄得1.4%升幅，視乎港鐵物業發展利潤，預料3月底公布的去年第四季運輸業名義工資指數按年增長要達2.8%至3.2%，才達到加價的1.5%門檻。



倘以現有的第三季運輸業名義工資指數變動2.1%計算，預料今年按方程式計算出的加幅最多為1.15%，未達1.5%加價門檻，即需要凍價。若加上原定今年要處理的3.41%累積加幅，則明年要處理的加幅最高達4.56%。



▼2024年3月26日 港鐵再度按機制加價▼



加幅不可高於第四季家庭住戶每月入息中位數

港鐵每年票價以可加可減票價機制方程式計算，方程式下，將前一年12月的消費物價指數及前一年12月的運輸業名義工資指數，按年變動相加，再乘以0.5，並扣減與港鐵物業利潤掛勾的生產力因素，便能得出票價加幅結果。

若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，將加幅延至翌年再檢視。另設「封頂」機制，即加幅不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動，該數字則預料要下月底才公布。

單計去年12月消費物價指數及第四季運輸業名義工資指數將觸及加價

政府統計處今日公布方程式其中一關鍵數字、即去年12月消費物價指數，該數據錄1.4%升幅；由於生產力因素與港鐵物業發展利潤掛勾，且只會有0.6至0.8個百分點扣減，推算只要去年第四季運輸業名義工資指數增長需2.8%至3.2%，才可觸及1.5%加價門檻。

港鐵物業發展利潤不足50億 僅可扣減0.6個百分點

翻查政府統計處數字，去年第三季運輸業名義工資指數為2.1%，低於上述的2.8%至3.2%，倘去年第四季與第三季數字相若，則今年港鐵需要凍結票價。

根據港鐵中期業績，港鐵香港物業發展利潤為55億元，若該利潤在全年業績不超過50億元，則方程式的生產力因素只扣減0.6個百分點，第四季運輸業名義工資指數只需高於2.8%便能達到加價門檻。

生產力因素的安排（立法會文件）

不過是否加價、最多加多少，仍要視乎第四季家庭住戶每月入息中位數變動，該數字料要下月底才出爐。該數字今年首三季雖然沒有變動，但仍較去年第四季高1.01%，若最終維持不變，則今年「封頂」加幅為1.01%。

可加可減方程式*：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素



*未計3.41%歷年累積加幅



以現有數據*套入可加可減方程式後結果：



預測2025年整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（1.4%）＋ 0.5 ｘ 2025年第三季運輸業名義工資指數變動（2.1%） — 生產力因素（0.7%）= 加幅 1.05%^



*最終套入數據尚待政府統計處公布

^未達1.5%加價門檻

