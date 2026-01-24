南丫海難死因｜裁決後徹夜難眠　家屬嘆若宏福苑如此找真相更渺茫

南丫海難的部份家屬，為想尋求「南丫四號」在2分鐘內沉船的「真相」，十多年來一直爭取召開死因庭。好不容爭取得來，等到裁決的一天，裁決卻認為船廠無疏忽，海事處只是有系統性缺陷，家屬的建議是事後孔明，不可行亦不切實際。有家屬稱，等了13年得這樣的裁決，當晚徹夜難眠，亦有家屬感慨，若當局有從南丫事件得到教訓，或不會有出現宏福苑悲劇。對於這聆訊拖了13年才召開，令不少證據已經缺失，有家屬指，若宏福苑火災也如此，相信找到真相的機會就更渺茫。



事隔13年良心證人無法作供

趙炳全及梁淑玲早前接受訪問時亦提到，南丫海難的死因庭隔13年才召開，對死者家屬並不公道，因為有些有良心的證人，或因患病或身故而無法作供，難以令事實完整地呈現，亦有證人作證時稱：「唔記得。」難以呈現事實。但數名一直爭取這次聆訊的難屬，仍一度以為死因庭的裁決可為這事寫下句號。卻萬料不到，結果反而是帶給他們「十萬個問號」。

聆訊帶出若有水密門的分別

無疑聆訊帶出了不少訊息，也曾帶給他們希望。這個作了44天的聆訊，傳召了不少涉案人士，包括財利船廠的高層，海事處的官員等，死因庭亦不似2013年的獨立調查委員會，家屬可聘律師代表發言。聆訊亦有就「南丫四號」為何沒裝水密門作探討，有專家甚至提到，若「南」有安裝水密門，下沉時間可延長至少一小時，能令船上的人有更多時間逃生。

覺當年驗船制度白痴

在海難中喪失胞姊的趙炳全稱，他特別留意海事處部門的驗船文化等。他從聆訊中聽到驗船主任的學歷和驗船模式，發現有讀機械科的驗船官，跟同事學2個月便外出驗船，認為制度「白痴」，並說：「原來個個都咁驗船，文化就係咁，如政府架構不變，呢世都係咁。」

不明為何仍有人覺得當天沒有錯

梁裁決前接受訪問時曾言，明白事故中沒有絕對的兇手，亦明白逝者已矣，拼圖多寡，亦無法彌補已失去的一切，惟令她不滿的，是有人至今仍然認為當初做法無錯，她希望死因裁判官能給予適合的建議，令這39條人命也換來一點價值。

2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海，專家指這與船上未裝水密門有密切關係。（資料圖片／Getty Image）

死因裁判官周慧珠在裁決時認為「南丫四號」無裝水密門並無違規。（資料圖片）

官裁船廠無裝水密門無違規

然而家屬們聽到死因裁判官周慧珠的裁決後，坦言沒想過裁決不是終點。周官未有否認缺少水密門令船隻急速沉沒，但又指船廠原不屬意裝水密門，認為這建造合規，又指兩艙入水情況極端等原因。

指家屬建議近乎完美不切實際

周官又裁定海事處人員年檢驗船毋須對圖則，並指家屬建議驗船官以「近乎完美」的標準驗船，是不可行亦不切實際。梁在電台訪問上承認拍枱的是她，其後包括她與趙等人未待裁決完畢便集體離庭。

南丫海難死因裁決期間，死因裁判官提到海事處情況時，認為家屬提議的做法不可行亦不切實際，家屬曾拍枱及集體離席。(鄭子峰攝)

家屬徐志盛認為當局未有在南丫海難中吸取教訓。(鄭子峰攝)

家屬趙炳全(左)稱聽取裁決後徹夜難眠。(鄭子峰攝)

海難中痛失胞弟的梁淑玲稱若宏福苑火災也如此調查拖上十多年，相信找到的真相會越來越少。（黃寶瑩攝）

家屬認為官說法似為船廠護航

家屬認為周官說法似為船廠沒裝水密門「護航」。徐志盛說：「生命安全梗係要諗到最極端嘅情況啦！」梁淑玲也認為「一艙不沉」的標準，彷彿給了法庭一個藉口。

不滿官漠視專家意見

趙炳全在裁決後直言，聽到裁判官稱看圖則驗船不切實際時憤怒得離場，並徹夜未眠，不滿死因庭漠視專家意見；另一名有出席裁決的家屬徐志盛亦質疑，船隻安全標準太低：「生命安全梗係要諗到最極端嘅情況啦！」

形容裁決顛倒黑白

趙炳全事後回應指，離場當刻感到很氣憤，故不再留低聽裁決，形容裁決顛倒黑白，漠視專家也指安裝水密門可防船隻速沉。對於法庭指驗船官在年檢帶圖則驗船不切實際，趙怒批：「收人工嗰陣不唔不切實際？……漏咗咁重要嘅嘢，你都話揸住圖則去驗不切實際！」他認為，處方若人手不足應增聘，批評驗船官毫不專業。

覺當局未有在南丫海難吸取教訓

徐表示，若當局有從南丫事件得到教訓，他相信不會出現宏福苑悲劇。梁則稱，宏福苑火災牽涉更多人和機構，若似南丫海難般在十多年後才召開，找到真相的機會會越來越低。

