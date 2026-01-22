南丫海難｜政府稱尊重死因庭裁決　海事處將認真研究跟進判辭建議

2012年10月1日，「南丫四號」載着逾百人，從南丫島出發前往維港觀賞國慶煙花，惟船隻啟航不久，被港九小輪「海泰號」撞穿船身，2分鐘內迅即沉沒，最終導致39人喪命。死因裁判法庭昨日及今日，連續兩日就死因研訊頒布判辭，裁定39名罹難者「非法被殺」，並對海事處提出數項建議。政府發言人今晚表示，海事處將認真研究跟進相關建議，包括正籌備在目前驗船制度下，要求船東在驗船前確定船舶沒有作未獲允許的改裝等。



2012年10月1日，「南丫四號」遭「海泰號」撞穿，2分鐘內船尾直插海床，最終39人死亡。（Getty Image）

死因裁判法庭昨日及今日一連兩日就死因研訊頒布判辭，並提出4項建議，包括與船廠、海上運輸服務營運商等定期接觸，確保他們了解相關規例的實施方法；實施新制度，要求船東在定期驗船前確認在上次驗船後沒有被改裝；檢視海員的工時和休息安排，尤其專注於查找日常運作上的疲勞風險，過程中應諮詢主要渡輪服務營運商；向業界發放死因裁判官給予財利船廠的建議資訊。

政府發言人指，海事處將認真研究跟進。就第一項建議，海事處一直加強與業界溝通，並已實施本地安全管理系統，以主動風險管理的方針，加強與業界就海上安全相關事宜上的溝通。有關第二項建議，海事處正積極籌備在目前驗船制度下，要求船東在驗船前確定船舶沒有作未獲允許的改裝。就第三項建議，政府會檢視本地船隻海員的工作環境及情況，並會充分諮詢相關持份者的意見。就第四項建議，海事處會就此與其他船廠聯繫。

發言人稱，政府將繼續與業界攜手合作，協力提升海上安全。