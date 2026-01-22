今日新聞8分鐘｜九巴躁漢打人遭制止｜南丫海難家屬：被踩多兩腳

車cam直擊｜元朗公路貨車急煞閃避前車 失控翻側 司機一度被困

今日（22日）上午8時13分，警方接獲輕型貨車司機報案，指其貨車沿元朗公路往上水方向行駛，至唐人新村花園對開，因為前方私家車停下，自己煞車時失控翻側。

網上車cam片段顯示，貨車沿元朗公路行駛，期間前方私家車突然收慢，貨車司機見狀急煞閃避以免相撞，惟卻失控並滑到中線向右翻側，激起沙塵，最終橫亘路中。

政府炒駐天津主任鄭震生 交執法部門查坐貴價船艙去澳門違防賄例

香港駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。他又分享入住天津麗思卡爾頓酒店時，獲免費升級至套房。記者晚上翻查（21日）政府電話簿，可見駐天津聯絡處主任一欄已懸空。

政制及內地事務局表示，經進一步調查，認為鄭震生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。鄭為政制及內地事務局的合約員工，該局已決定即時終止其合約。

南丫海難｜官指無建水密門非疏忽 家屬指極度失望 形容匪夷所思

「南丫海難」發生至今已有13年，當年124名港燈員工及家屬乘搭船隻「南丫四號」，從南丫島出發前往維港觀賞國慶煙花，惟船隻啟航不久後，被港九小輪「海泰號」撞穿船身，並於118秒沉沒，最終導致39人喪命。死因研訊今（21日）在西九龍裁判法院裁決，死因裁判官周慧珠指，「南丫四號」的設計符合當時標準，並指相信財利船廠董事羅愕瑩的證供，形容他是誠實的證人。案件的裁決會在明日（22日）繼續宣讀。

家屬對裁決感到極度失望，指「連專家報告都話如果有對水密門就唔會喺短時間內沉沒，相信可以有船返轉頭救到呢啲海難人士嘅時候，13年後嘅今日你同我講話嗰道門唔重要，我相信在座咁多位都覺得匪夷所思。」她說，裁決造成衝擊的太大，未來的行動，要待明日判詞宣讀完畢才可弄清。

有片｜九巴躁漢被指聲浪大發難打人 乘客合力聲討箍頸制止兼報警

周二（20日）一輛九巴內乘客疑因嘈音問題演變成襲擊案。網上流傳片段，拍攝到一名身穿黑色羽絨的男子不斷與其他乘客口角，突然情緒激動向一名男乘客揮拳，數名乘客見狀立即箍住羽絨男，阻止他進一步施襲，亦有乘客勸交：「唔好打交。」片末羽絨男不忿，威脅道：「我一陣間落車搞你！」

警方同日接獲報案，指巴士上有乘客不滿另外兩名男乘客談話聲量過大，雙方發生爭執，其後其中一名男乘客向勸諭者施襲，導致對方受傷，警方經調查後拘捕一名61歲男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。

何永賢曾國衞據報短期內離任 宏福苑火災後屢傳有高官「落馬」

特首李家超任期餘下不足一年半之際，《明報》今日（22日）報道，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名局長，與大埔居屋宏福苑大火有關，當中包括房屋局長何永賢；另外，涉及聘請駐天津主任鄭震生的政制及內地事務局，局長曾國衞也會離任。政府發言人則表示，不回應揣測性的報道。

基隆惡火2死4傷 41歲消防小隊長3入火場脫氧氣面罩給受困女殉職

1月21日晚，台灣基隆市一處民宅發生大火釀成2死4傷慘劇，其中41歲消防小隊長詹能傑3次進入火場救人，不幸殉職。

20年最強磁暴！黑龍江「神州北極」現絕美極光 引百萬人線上追光

受20年來最強「地球磁暴」影響，黑龍江漠河20日凌晨出現絕美極光，罕見紅綠複合光束暈染夜空，引發追光熱潮，官媒《央視》直播有超百萬網友線上同步觀看。

一場虛報火警揭真隱患 消防查新興大廈涉40項違規 雜物阻逃生路

大埔宏福苑大火造成逾百人罹難，喚起大眾關注大廈防火安全問題。上周五（16日）中午12時許，警方接報指，旺角彌敦道603-609A號新興大廈有一個單位疑發生火警，幸人員到後證實為虛報。有讀者向《香港01》表示事發時曾聞到燒焦味，不過沒見到火種，並拍攝到後樓梯位置有大量雜物阻礙走火通道，擔心造成安全隱患。

《香港01》就事件向消防處查詢，處方回覆指，去年處方曾17次派員巡查旺角新興大廈，當中包括2次主動突擊巡查，其間沒有發現違規的情況。人員於今年1月16日到上址進行特別安全巡查與執法行動，其間發現40項違規事項，包括逃生途徑被阻塞、防煙門損壞或被楔開，以及消防裝置或設備被阻塞或缺乏消防年檢等情況。處方已即時向負責人採取執法行動，並提出一宗檢控，以及發出12張「消除火警危險通知書」，要求相關人士在限定時間內消除火警危險。

支聯會案｜何俊仁認煽動顛動國家政權罪 李卓人鄒幸彤不認罪

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（22日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審。法官聽取各被告答辯，其中何俊仁認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤不認罪。

控方先讀出何俊仁認罪承認的案情，指支聯會鼓吹「結束一黨專政」的主張，違反國家憲法，在《國安法》生效後，屬違法行為，何俊仁認他有提及這主張，並旨在顛覆國家政權。

特朗普瑞士達沃斯演講：不會對格陵蘭動武 僅美國可確保該島安全

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（1月21日）抵達瑞士，前往出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會（WEF）。美媒引述世界經濟論壇發言人表示，特朗普仍按計劃下午2時30分（香港時間晚9時30分）左右發表講話。他在發言之初就表示，美國通脹已被擊敗，相信自己的政策能讓經濟增長更高。他後來談及格陵蘭問題時，稱將尋求立即就收購該島展開談判，但不會為此而動用武力。