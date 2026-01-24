HotMaxx好特賣｜葵芳分店租約期滿2月中旬結業 街坊感可惜
撰文：任葆穎
出版：更新：
內地平價超市「HotMaxx好特賣」前年攻港，半年間開設11間分店，引起社會熱議。不過，進軍香港一年多後，葵芳分店（本港第二間）宣布將於2月中旬結束營業，有店員透露因未能與業主達成共識續租，但無回應業主是否加租。有住在葵芳的街坊感到可惜。
推結業優惠 凡購物滿200元即送優惠劵
記者今晚（24日）到葵芳分店觀察，可見店內人流不多。超市櫥窗外貼有「租約後倒數，全場清倉勁減」的字句，並推出結業優惠，凡單筆購物滿200元即送20元跨店優惠劵，而店內大部份商品均有減價優惠。
租約期滿結業 店員：未能與業主達成共識續租
有店員透露，預計將於2月9日至10日結業，原因是未能與業主達成共識續租，被問業主是否加租，店員稱不清楚。有住在葵芳的街坊感到可惜，「比（其他）超市平好多，買可樂都係2至3元罐。」
結業消息引起網民廣泛討論，有人表示不感意外，形容「貨種越黎越少，之前已有執笠之象」,又稱「幾個月前已冇乜零食賣，啲洗頭水同清潔用品放晒出嚟」。
內地超市「HotMaxx好特賣」自2024年9月攻港，主打平價零食、生活雜貨及飲品，包括3元可樂、5元保礦力和6元午後紅茶等。目前「HotMaxx好特賣」有15間分店，其中荃灣聯薈分店昨日（23日）開業。
