今日新聞8分鐘｜的士遭撞一死｜巴士戴安全帶首日近半客無戴

平治油麻地遇查狂飆到何文田 司機棄車逃走 警檢依托咪酯等毒品

錦田今日（25日）凌晨發生致命車禍，65歲的士女乘客送院後死亡。據了解，的士沿錦田公路往元朗方向行駛，疑轉入映河路交界時，未有在雙白線停車，遭一輛沿錦田公路則往八鄉方向直駛的白色奧迪私家車攔腰猛撼。的士被拋起凌空飛墮行人路翻側，60歲的士司機及65歲姓莊女乘客被困車內，由消防員救出。該名女乘客全身多處受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於凌晨1時45分被證實死亡。

翻查資料，車輛駛近路口時，見到「停車」標誌和「停」道路標記，即使大路沒有其他車輛，都必須在「停車」線（即是雙白實線橫向標記）前停車，等待至車流有安全的空間時，才可開車前進。

有片｜新蒲崗女子遭丈夫追打辱罵 抱頭跌坐車房 兩男袖手旁觀

新蒲崗五芳街一間車房，昨（24日）晚9時許有一男一女在內爭執。根據讀者片段，一名身穿桃紅色衫的女子在坐在車房地下，抱頭掩臉；身邊一名身穿黑衫黑褲的男子逼近她，以「X你老X」等言語不斷指罵女子，其後更擊打她頭部。事發時另2名男子有在場，惟期間並無出手相助，袖手旁觀。

讀者表示，桃紅衫女初時在街頭位置被一名駕駛法拉利的男子追打，其後她逃至該間車房，繼續被追上指罵、打頭。據了解，涉事男女分別姓鄧39歲及姓陳48歲，二人為夫婦關係，已結婚8年，較早前因為感情問題發生爭執。

荃灣MMA．有片｜眼神接觸惹禍 3男2女混戰扯甩褲 警車到即散水

昨晚（23日）荃灣眾安街有多人在口角爭執，最終演變成3男2女在街頭打鬥糾纏。《香港01》接獲讀者提供的片段，直擊3男2女在眾安街行人路爭執，繼而升級打鬥，期間5人扭作一團猛撼錶行鐵閘，有人混亂間慘被扯甩長褲，狼狽不堪。圍觀者曾出言勸止，但亦有好事之徒起哄叫囂。直至傳來警車聲，這場街頭鬧劇落幕，眾人作鳥獸散。

警方接獲報案，指一名21歲男子疑因眼神接觸問題被4名醉酒人士襲擊，受傷送院。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝4名疑人。

錦田奪命車禍｜的士疑雙白停車線無停車被攔腰直撞 釀一死兩傷

強制巴士戴安全帶｜記者實測一半乘客無戴 短途客：戴完都落車

巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）生效，若座位有安全帶，乘客不佩戴即屬違法，可罰款5000元及監禁三個月。《香港01》記者今早乘坐多輛巴士，其中九巴8號線，觀察高峰全車30名乘客之中有16人有佩戴，即約一半人無戴。部分市民未習慣新例，大呼不便。有短途乘客未有戴安全帶，笑言「戴完都差唔多落車」。

其中，手抱嬰兒的乘客邱小姐戴上安全帶，坐在近走廊位置。當她身旁的乘客要下車時，她要立即解下安全帶，並起身讓位；由於當時巴士正在行駛，她感狼狽。她認為新法例出發點是好的，但新巴士空間較淺窄，令人十分不便。政府表示新措施不是為了懲罰乘客，初期以教育和宣傳為主，會情理法兼備、人性化執法。

台北101徒手攀登│Alex Honnold個半鐘攻頂 過程輕鬆頻向粉絲揮手

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，台媒指他歷時1小時31分成功抵達508米高的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。

載21菲籍船員貨輪黃岩島附近沉沒 中菲海警聯合搜救 4人仍失蹤

一艘載有21名菲律賓籍船員的新加坡籍貨輪在黃岩島附近海域沉沒，中菲海警展開聯合搜救，在尋回的17人當中，有2人不幸遇難。至今仍有4人失蹤。

性商女老師周媛｢魔性撩男課｣成迷因爆紅：眼神給出去、身體成Ｘ型

「我的身體變形成了Ｘ型」這句話近日席捲社群平台，背後人物正是內地女老師周媛。她在課堂上自信示範肢體線條與眼神運用，相關片段被大量轉傳，掀起模仿風潮，也引發對女性魅力與身體表達的討論。