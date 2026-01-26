兩對夫婦涉非法賣空股票賺差價330萬　被裁定欺詐罪成　押後判刑

兩對夫婦涉「非法賣空」計劃，在未持有股票下，向證券行經紀訛稱他們持有股票並作出沽出指示，再待股票下跌時回購補倉，賺取差價330萬元。4人被控欺詐，早前經審訊後，今(26日)在區域法院裁決，法官李慶年認為4名被告在數個月內持續商討執行的計劃，並從中獲利，主腦必然知道另3人致電沽盤時，曾向證券經紀訛稱持有股票，裁定4人9項欺詐罪成，押後至2月9日判刑，並會為兩名女被告索取感化及社服令報告



4名被告：李景康（49歲）及其妻陳藝思（48歲）、林顯輝（48歲）及林妻許佩欣（53歲）。9項欺詐罪指他們於2020年6月23日至9月9日期間，多次欺騙「星火證券」客戶主任洪榮坤，訛稱他們擁有某些股份，意圖欺詐星火發作賣盤，4被告從而獲利330萬元，令星火蒙受不利。

4名被告在區域法院被裁定9項欺詐罪成。(黃浩謙攝)

重點是洪是否知被告沽股時未持有股票

法官李慶年裁決時指，本案的重點在經紀洪榮坤的口供是否可信，即他收取陳、林和許的沽股指示時，是否知道他們並沒有持股。李官認為，洪作供簡單直接，合情合理，沒有捏造證供的痕跡，洪對其中一些重點以外的細節沒有印象也是在所難免。

辯方盤問方式有混淆視聽之嫌

李官續指，辯方曾向洪展開「陰謀論式」盤問，但只聚焦4隻交易股票的訊息，並從中抽取某些字眼盤問，如「明天會做嘢」等，說法明顯是「事後堆砌」，強行說成先沽後買，有混淆視聽之嫌。

其中3名被告曾向洪確認沽貨時持有股票

李官稱，李是整個計劃的 「主事者」，他身為股票經紀，必然知道客戶戶口無持有股票時，要確認他是否有在其他證券行持有相關股票，才能執行交易指示。而其餘3人，亦曾向洪口頭確認，沽盤時持有足夠股票，遂裁定4名被告9項欺詐罪成。

案件編號：DCCC936/2023