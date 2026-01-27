宏福苑大火｜法團管委會解散　麥美娟：管理人華懋合安已展開工作

大埔宏福苑發生五級大火後，土地審裁處批准政府申請，解散宏福苑業主立案法團的管理委員會，並委任華懋集團旗下的「合安管理有限公司」為該屋苑的委任管理人。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（27日）表示，「合安」正展開一系列關鍵工作。她又指，民政總署已開展下一階段有關《建築物管理條例》的檢視工作，初步擬定五大修訂方向，包括提高大型維修工程及大額採購決定的投票門檻等，當局會盡快向立法會提交建議修訂方向。



華懋旗下合安 將不會收取任何費用

麥美娟今日出席立法會民政及文化體育事務委員會時稱，合安管理有限公司作為宏福苑的管理人，在此次委任中不會收取任何費用。龔如心慈善管理有限公司亦會捐出合共1,000萬元以支付管理人的開支。為履行在《建管條例》下管委會的職能，合安正展開一系列關鍵工作。

正檢視《建築物管理條例》 初步擬定五大修訂方向

另外，她說《2024年建築物管理（修訂）條例》於去年生效，民政總署已開展下一階段有關《建築物管理條例》的檢視工作，初步擬定的五大修訂方向，包括提高大型維修工程及大額採購決定的投票門檻、完善委任代表文書、利益申報制度、清晰會議程序，以及加強主管當局權力等。當局會盡快向立法會提交建議修訂方向。

「聯廈聯管」將推廣至其他地區

大廈管理方面，她稱民政總署正推進多項改善大廈管理的措施，包括已於今年年初在18區區議會設立工作小組，以提升區議員處理大廈管理工作的效能；並計劃於今年下半年與物業管理業監管局合辦論壇，與各界交流及分享大廈及物業管理的最佳做法。

另外，民政總署已於去年6月推出為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，並取得良好的進展。視乎「聯廈聯管」試驗計劃的推展情況，民政總署會考慮將試驗計劃推廣至其他地區。

第一期關愛隊已探訪61萬戶

關愛隊方面，她指第一期關愛隊自2023年第三季全面起動至2025年第四季完結，合共探訪了約610,000個長者戶及有需要住戶、提供近100,000次簡單家居或支援服務，以及舉辦了約50,000項地區活動。

第二期全港455支關愛隊已在2025年10月全面投入服務。截至去年12月，第二期關愛隊已合共探訪約61,000個長者戶和其他有需要住戶，並為他們提供約5,500次簡單家居或其他支援服務，以及舉辦了約2,500項地區活動。