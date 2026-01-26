宏福苑大火｜獨立委員會邀公眾明起就起火和迅速蔓延因由提供資料
撰文：石國威
出版：更新：
大埔宏福苑大火至今日（26日）已發生屆滿兩個月，就火災成立的獨立委員會今日公布，邀請公眾人士和團體由明日（27日）起至下月10日，就起火和火勢迅速蔓延的成因和情由及相關事宜提供資料。當中，表格有問到提交資料人士是否有可能有助獨立委員會審視的圖片、影片或檔案，如相關人士答有，可聯絡獨立委員會秘書處安排提交。
獨立委員會今日指，有意提供資料的公眾人士和團體，可於明日上午10時至2月10日下午11時59分期間，透過以下其中一種方式提交表格：
1.網上填寫和遞交電子表格（eform.cefs.gov.hk/form/ic-submissions/tc/）；或
2.下載及列印實體表格（www.ic-wangfukcourtfire.gov.hk/pdf/PDF-form-Invitation-to-public-and-relevant-organisations-to-provide-information-(Chinese).pdf），填妥後電郵至secretariat@ic-wangfukcourtfire.gov.hk、傳真至2333 1302，或郵寄至香港灣仔告士打道七號入境事務大樓10樓委員會秘書處。
調查委員會指，可能會聯絡資料提供者以跟進在表格中提交的資料，而如果委員會認為表格提交的資料有助政府相關政策局、部門或法定機構的調查或審視工作，可能會將該資料轉交有關單位。
