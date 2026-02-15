新年｜倫敦大酒樓團體訂枱大跌一半　團年飯變儀式　食客不願花錢

臨近農曆新年，不少人四出預訂酒樓吃團年飯。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，農曆新年的散坐預訂數目保持在與往年相若水平，但超過兩圍的大型預訂則大減，只有往年的四、五成，即大跌約一半。他指以往這些預訂多是公司團年飯，隨着經濟環境欠佳，不僅公司團年飯預訂大減，蘇萬誠形容散坐預訂也是「旺丁不旺財」。他指港人對團年飯已不再是為了享受食物，已變成一種儀式感，故食客不願大灑金錢，寧願把錢留在真正享樂。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界亦留意到團年飯的團體訂枱量減少，相信因市道不景，有不少公司為了減省飲宴開支，料可能改為北上辦團年飯局。



位於旺角的倫敦大酒樓。（資料圖片／黃浩謙攝）

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（資料圖片／夏家朗攝）

有五金店曾連續十多年訂團年飯 每次花費逾3萬 疫後已沒光顧

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，今年預訂超過兩圍枱的大型訂單只有往年的四、五成，即大跌約一半，以往這些預訂多是公司團年飯。由於酒樓附近曾有很多五金店，他形容高峯期時「成條街都係」，其中有數間分店的五金店，以往經常在其酒樓預訂團年飯宴席，每次也會預訂至少五圍枱，每圍價值約七千元，即整張單共30,000元以上。該五金店光顧了倫敦大酒樓十多年，疫情後便沒再光顧。

蘇萬誠續指，由於網購興起，該五金店現時只剩下一家分店，可能業務表現不佳，也減低了他們預訂團年飯的意欲。他又稱，現時很多五金店均由第二代接手，公司團年飯已逐漸變成「時代的眼淚」，他們更傾向讓員工放假回內地。

團年飯變質？蘇萬誠：變儀式、非享受

蘇萬誠說，雖然散坐預訂數目保持在與往年相若水平，惟旺丁不旺財，他認為不少食客來吃團年飯已不再是為了享受食物，而只是一種儀式感。

𠵱家變咗一個形式，冬至我要做冬，團年我要食團年飯。 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

他指，既然團年飯變成只是形式，食客自然不願大灑金錢，寧願把錢留在真正享樂，恐怕團年飯終有一日也會成為時代的眼淚。

2025年父親節，倫敦大酒樓人頭湧湧



黃家和指不少公司省飲宴開支 料部份改北上團年

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦留意到酒樓團年飯的團體訂枱減少。他解釋指，近一、兩年，因為很多公司的利潤減低，所以也會節省飲宴開支，不少公司活動亦有可能改為北上到內地舉辦團年飯局。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／馬楚烽攝）

黃家和指，港人在預訂團年飯時會傾向選擇中價位、大眾化的餐廳，少了追求高級食材。他又認為，港人消費模式改變，可能會留待北上才「享受」。

他表示，業界也很關注團年飯開始式微的現象，因為現在家庭聚會減少，亦有不少人會在農曆新年期間旅遊，故業界應要積極推廣團年飯。