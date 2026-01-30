丘應樺訪問馬來西亞　鼓勵大馬企業善用香港作為平台拓展內地業務

商務及經濟發展局局長丘應樺正在馬來西亞吉隆坡訪問，他今日（30日）出席香港駐吉隆坡經濟貿易辦事處舉辦的新春晚宴時表示，東南亞國家聯盟正迅速崛起，預計到2030年將成為世界第四大經濟體系，馬來西亞在連繫東盟與更廣泛環球經濟擔當重要角色，而香港在「一國兩制」下則作為連接內地與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」。



境外企業駐港公司的數目去年增至11,000間，丘應樺向當地商界指出，海外企業更着眼於內地龐大的市場潛力，特別是粵港澳大灣區的發展機遇。他鼓勵馬來西亞企業善用香港作為平台，拓展內地業務。



丘應樺今日（30日）出席由新成立的香港駐吉隆坡經濟貿易辦事處（駐吉隆坡經貿辦）舉辦的新春晚宴，與當地各界慶祝佳節，以及加深兩地聯繫。今次是新經貿辦在去年12月成立後在吉隆坡舉行的首個大型活動。

丘應樺向在場約400名嘉賓致辭時表示，感謝馬來西亞政府支持經貿辦設於其首都，標誌着馬來西亞和香港本已緊密牢固的關係的一個重要里程碑，亦清晰彰顯深化雙邊合作的共同承諾。他指去年1月至10月，雙邊貿易額達215億美元，兩地為彼此的十大貿易夥伴。

丘應樺指東南亞國家聯盟（東盟）整體正迅速崛起，成為強勁的環球經濟力量，預計到2030年將成為世界第四大經濟體系。作為香港在東盟第四個經貿辦，駐吉隆坡經貿辦亦負責推動與文萊、老撾及巴基斯坦的經貿關係，為香港深耕這個充滿活力的區域肩負策略角色。

丘應樺提到，馬來西亞在連繫東盟與更廣泛環球經濟擔當重要角色，而香港在「一國兩制」下則作為連接內地與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」。他並與嘉賓分享香港的最新舉措以充分發揮作為雙向平台的作用。

丘應樺說：「去年10月我們成立由我督導的專班，統籌政府和執行機構提供更聚焦和度身訂造的支援，幫助內地企業出海。企業可充分利用香港專業服務的優勢及全球網絡，以拓展海外業務。」

有香港境外母公司的駐港公司的數目在2025年增至11,000間，創下歷史新高，增幅達11%。丘應樺指出，海外企業進駐香港不僅為了開拓本地市場，更着眼於內地龐大的市場潛力，特別是粵港澳大灣區的發展機遇。他鼓勵馬來西亞企業善用香港作為平台，拓展內地業務。駐吉隆坡經貿辦亦將成立招商引才專組，協助當地企業來港發展。

出席晚宴的嘉賓包括馬來西亞交通部長陸兆福、中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖、香港馬來西亞總商會會長拿督周俊仁，以及其他商界領袖。來自當地政府、傳媒及文化界的代表亦有出席。

商務及經濟發展局局長丘應樺（中）今日在馬來西亞吉隆坡訪問期間，與馬來西亞財政部副部長劉鎮東（右）和投資、貿易及工業部副部長沈志勤（左）共晉午餐，介紹香港的最新發展，並就多項經貿議題進行交流。（政府新聞處圖片）

今日較早時，丘應樺與馬來西亞財政部副部長劉鎮東和投資、貿易及工業部副部長沈志勤共晉午餐，介紹香港的最新發展，並就多項經貿議題進行交流。午宴前，丘應樺參觀一座歷史建築，加深認識馬來西亞的歷史和古蹟。

商務及經濟發展局局長丘應樺（右）今日在馬來西亞吉隆坡訪問期間，禮節性拜會馬來西亞投資、貿易及工業部長Datuk Seri Johari Abdul Ghani（左），簡介香港招商引資的新措施以注入經濟動能，包括北部都會區發展和成立協助內地企業出海專班。（政府新聞處圖片）

丘應樺亦禮節性拜會馬來西亞投資、貿易及工業部長Datuk Seri Johari Abdul Ghani，簡介香港招商引資的新措施以注入經濟動能，包括北部都會區發展和成立協助內地企業出海專班。隨着駐吉隆坡經貿辦的成立，他們亦就進一步加強兩地合作交流意見。

在當地訪問期間，丘應樺藉此機會視察經貿辦長期辦公室的可行選址，加深了解籌備工作。經貿辦人員亦向他匯報自經貿辦投入運作以來，在當地建立聯繫網絡的工作。