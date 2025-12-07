梅林牌榨菜肉絲驗出過量獸藥殘餘　食安中心命令經銷商停售及下架

食環署食物安全中心今晚（7日）指出，一批梅林牌梅林榨菜肉絲檢出可能含過量獸藥殘餘「磺胺二甲嘧啶」，呼籲市民不要食用有關批次產品。中心指，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。



（網上圖片）

食環署食物安全中心指，中心得悉澳門當局發出通告，指一款進口罐裝榨菜肉絲，被檢出含過量磺胺二甲嘧啶（Sulfamethazine）。初步調查發現，經銷商曾進口受影響批次產品到本港。經銷商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。

受影響批次資料如下：



產品名稱：梅林榨菜肉絲

品牌：梅林

來源地：中國

淨重：240克

此日期前最佳：2028年4月7日

經銷商：昌暉有限公司



中心發言人指，磺胺二甲嘧啶是一種磺胺類抗菌藥。按相關當局在有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食不會對健康構成不良影響。然而，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。

發言人呼籲市民如曾購買受影響批次產品，應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心已就事件知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。