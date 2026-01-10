大埔火災｜甯漢豪指逾萬張新棚網續抵港 檢測後達標最快下周上架
撰文：吳美松
出版：更新：
大埔宏福苑去年11月發生五級火後，政府於上月要求全港所有正在進行大維修的樓宇將外牆棚網下架，並由建造業議會集中採購新棚網。發展局局長甯漢豪今早（10日）表示，首批超過1萬張的棚網已陸續抵港，這批棚網目前正接受檢測以確保符合政府的阻燃標準，預計下周即可將通過檢測的棚網分發給承建商重新掛上。
抽取數千棚網樣本檢測 暫未有結果
甯漢豪在港台節目《星期六問責》上提到，新要求下棚網必須就地採樣及通過檢測，並建立追蹤機制。她指，雖然這些措施會增加成本，但在整個維修工程或新樓宇興建中，相關費用仍佔較小比例。有報道指棚網檢測結果不合格，甯漢豪表示，可能是承建商買到次貨，只要棚網不上架，承建商便不會違法，政府只會懲處將不合規格的棚網上架的行為。
當局早前曾對全港400多幢正在維修的樓宇抽樣檢測棚網，甯漢豪稱涉及數千個樣本，由於該些棚網日後或需用作追究責任，需要複檢，暫時未有結果。
另外，屋宇署已要求承建商在最多12個月內提交棚網的新測試結果。甯漢豪認為，承建商有責任及時檢查工地運作和材料，若發現棚網有破損，應主動重新檢測，而不必倚賴固定的檢測周期。
她指出，業界已達成共識，希望政府儘早制定金屬棚架的使用路線圖，強調不會一刀切地強制實施，因金屬棚架在某些狹窄街道和老舊建築中不易使用。她指，當局會培訓竹棚工人，並協助他們轉型搭金屬棚。
宏福苑火災｜黃偉綸：原址重建不切實際 研改建社區設施較恰當宏福苑｜憂回購、換樓難獲同呎數 居民願等10年：原址重建最可靠宏福苑火｜居民促政府建立溝通平台直接對話：每人傳達意思都唔同宏福苑大火｜測量師會：樓換樓省時間及成本 料重購單位面積稍細宏福苑｜政府安置問卷 居民：回購價過低 原址重建10年時間過長宏福苑大火政府發問卷徵安置意願 若原址建居屋最快2035年始入伙宏福苑火｜頌雅路西公屋熟地料成選址之一 羅曉楓盼快有安置安排