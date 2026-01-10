大埔火災｜甯漢豪指逾萬張新棚網續抵港　檢測後達標最快下周上架

大埔宏福苑去年11月發生五級火後，政府於上月要求全港所有正在進行大維修的樓宇將外牆棚網下架，並由建造業議會集中採購新棚網。發展局局長甯漢豪今早（10日）表示，首批超過1萬張的棚網已陸續抵港，這批棚網目前正接受檢測以確保符合政府的阻燃標準，預計下周即可將通過檢測的棚網分發給承建商重新掛上。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

抽取數千棚網樣本檢測 暫未有結果

甯漢豪在港台節目《星期六問責》上提到，新要求下棚網必須就地採樣及通過檢測，並建立追蹤機制。她指，雖然這些措施會增加成本，但在整個維修工程或新樓宇興建中，相關費用仍佔較小比例。有報道指棚網檢測結果不合格，甯漢豪表示，可能是承建商買到次貨，只要棚網不上架，承建商便不會違法，政府只會懲處將不合規格的棚網上架的行為。

當局早前曾對全港400多幢正在維修的樓宇抽樣檢測棚網，甯漢豪稱涉及數千個樣本，由於該些棚網日後或需用作追究責任，需要複檢，暫時未有結果。

2025年12月3日，發展局局長甯漢豪見傳謀，公布勒令全港維修大廈三日內將棚網一律拆除，涉及200多幢私樓及十多宗公營房屋或者是政府大樓。（資料圖片/楊凱力攝）

另外，屋宇署已要求承建商在最多12個月內提交棚網的新測試結果。甯漢豪認為，承建商有責任及時檢查工地運作和材料，若發現棚網有破損，應主動重新檢測，而不必倚賴固定的檢測周期。

她指出，業界已達成共識，希望政府儘早制定金屬棚架的使用路線圖，強調不會一刀切地強制實施，因金屬棚架在某些狹窄街道和老舊建築中不易使用。她指，當局會培訓竹棚工人，並協助他們轉型搭金屬棚。