大埔車禍檢討委員：強制巴士扣安全帶最有效　當年無傾如何執行

巴士強制佩戴安全帶法例自本月25日生效，期間引起不少市民質疑。2018年大埔致命車禍獨立檢討委員會的成員之一、香港專營巴士服務獨立檢討委員會委員羅康錦今日（29日）在電台節目指，當年委員會曾花不少時間討論安全帶效用及應否使用。他強調，委員會最終的目標是希望全民能夠使用安全帶，但如何執行則未有討論，認為強制佩戴是其中最有效的執行方法。



警方曾回覆《香港01》查詢表示，強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效初期，警方會以宣傳教育為主。（資料圖片/梁鵬威攝）

當年委員會主要關注巴士安全帶成本

羅康錦是2018年大埔致命車禍獨立檢討委員會的成員之一，他接受港台節目《千禧年代》中指，當年委員會的重點在於如何減少巴士意外的發生及後果。他指，有多種因素可導致巴士事故，因此檢視了關鍵因素，安全帶是其中一項考量，委員會亦花了很多時間討論效用及應否用。

他又說，討論重點在於成本效應，2018年7月所有巴士都裝有安全帶，委員會考慮的是當時及至今日未配備安全帶、但仍在道路上行駛的巴士，考慮因素包括技術和財政因素。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，涵蓋旅遊巴。（資料圖片/廖雁雄攝）

委員會最終目標盼全民扣安全帶 惟無傾執行方法

在技術方面，羅康錦指，座位必須具備足夠的承托力，以確保安全帶在發生交通意外時不會飛脫；其次，裝設安全帶的成本並不低廉，當年預計所需費用可達數億元。及後在2019年，政府投入5億聘請獨立顧問公司進行評估，發現安全帶的成本效益可以接受。

羅康錦強調，委員會最終的目標是希望全民能夠使用安全帶，但如何執行則未有討論，因為最重要是巴士先要有安全帶，否則「強迫都冇得迫」。他又稱強制佩戴是其中最有效的執行方法。

1月25日，強制佩戴安全帶的新法例生效。（資料圖片/廖雁雄攝）

引用2017年警方報告 無佩戴安全帶而受傷有515人

至於委員會參考的外國例子，例如市區巴士可豁免安裝安全帶，羅康錦指外國與香港情況道路設計不同，本港巴士或需在短時間內在公路、市區路段之間穿梭，如按照外國有關規定，乘客或會剛佩戴好安全帶又要除下。

他續指，香港巴士乘客數目比外國巴士多，2017年警方有份報告指，本港因沒有佩戴安全帶而受傷的人數有515人，並不是一個小問題。他指，本港巴士意外不只在公路發生，巴士「埋站」、切線等亦會發生，如要減低乘客受傷率，便需整體使用安全帶。

就市民的討論，羅康錦認為要改變習慣需要時間，「唔方便一定會」，但許多人可能未曾意識到意外會降臨到自己身上。他又強調每年有數百人因巴士事故受傷不是小數字。