巴士安全帶｜運輸署：初期以宣傳教育為主　有需要做耐啲咪做耐啲

巴士強制佩戴安全帶法例自本月25日生效以來，爭議聲不斷。運輸署安全總監李艷芳今早（29日）在電台節目中，重伸法例目的是保障乘客安全，明白市民需要適應，希望市民盡快養成習慣。她又指，實施初期會以宣傳教育為主，會持續監察實施情況，「如果睇到係有需要做耐啲嘅咪做耐啲」。至於有市民指「寧願企」，她指市民可以選擇坐或企，強調會做好宣傳教育。



警方曾回覆《香港01》查詢表示，強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效初期，警方會以宣傳教育為主。（資料圖片/梁鵬威攝）

法例目的是保障乘客安全

李艷芳在商台節目《在晴朗的一天出發》中，強調強制佩戴安全帶法例的目的是保障乘客安全及寶貴生命，而且的士及小巴亦已實施了一段長時間，如今只是將有關法例延伸至巴士及商用車輛 。

她表示，聽到市民意見，遇到一些情況如安全帶難拉出、清潔問題，及帶長者不懂得用，明白市民需要時間去適應，已責成巴士公司加大清潔消毒及檢查安全帶鬆緊度等。

李艷芳又指，署方着重宣傳教育，未來巴士公司會有大使在不同總站巡迴宣傳，會教長者使用安全帶等，巴士公司亦有宣傳短片及告示，會持續宣傳教育，希望市民盡快養成習慣，「一坐低就攬安全帶」。

運輸署安全總監李艷芳。（資料圖片/吳鍾坤攝）

市民情願企不坐？ 李艷芳：市民可選擇

李艷芳續說，法例實施初期會以宣傳教育為主，被問到這個階段會有多久，好指，署方會持續監察實施情況及改善，希望令安全帶用起來「更加方便，更加就手」，「如果睇到係有需要做耐啲嘅咪做耐啲」，又稱大家都不會反對安全帶對乘客有保障。

她又稱，香港與外國情況不同，香港道路多山路、斜路、多彎及窄路等；不同巴士路線，即使短途亦有機會經高速公路，因此所有路線都有需要加裝安全帶。至於有市民反映「情願企都唔坐」，李艷芳指市民可以選擇坐或企，再稱署方會持續做好宣傳及教育，希望市民習慣使用安全帶。

1月25日，強制佩戴安全帶的新法例生效。（資料圖片/廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，涵蓋旅遊巴。（資料圖片/廖雁雄攝）