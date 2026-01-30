銅鑼灣家賀屋刺身居酒屋12人食生蠔、刺身後上吐下瀉　1人須留院

有12人星期一（26日）於銅鑼灣家賀屋進食生蠔及刺身後食物中毒，受影響男女年齡介乎25歲至59歲。衞生防護中心和食環署職員已到該餐廳調查，發現食物處理過程中存在交叉污染的風險，已指示餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。



有12人星期一（26日）於銅鑼灣家賀屋進食生蠔及刺身後食物中毒。（openrice@hazelllyeung)

衞生防護中心今日（30日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及12人。受影響的一男11女年齡介乎25歲至59歲。他們分別於星期一（26日）在銅鑼灣渣甸街66號亨環2樓家賀屋晚膳後，約14至51小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。5名受影響者已求醫，其中一人須留院治理。全部受影響人士現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆皆進食生蠔及刺身。衞生防護中心和食環署職員已調查餐廳後發現，有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。