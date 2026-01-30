的士司機疑不滿被指車速快　涉說唔好搭囉兼把找錢掉出窗　押後判

的士司機在機場接客到紅磡，女乘客覺車速快，自行用「高德地圖」測車速，並勸司機慢一點，司機疑回應說：「你唔好搭囉，我出嚟搵食㗎。」之後涉到埗時把找贖給乘客的20元紙幣扔出車外。司機否認無禮貌及不守規矩罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院開審。被告否認曾說叫乘客「唔好搭」等話，又指是找錢給該女乘客時，該女乘客「唔愛」該廿元，把錢掉在地氈，他明言不多收費用，才把紙幣拋出車外。裁判官劉綺雲押後至裁決2月3日裁決。



被告林清豐被控1項無禮貌及不守規矩罪，案發於2024年12月7日。

被告林清豐否認對乘客無禮貌受審。（陳曉欣攝）

女乘客用高德地圖測車速

中年女乘客伍玉蘭（音譯）供稱，當晚她於丈夫和女兒在機場坐被告的士去紅磡寓所。的士經過北大嶼山公路同青沙公路時，伍感到車速很快，馬上用手機的「高德地圖」測速，發現時速達100至120公里。

被告找贖時把紙幣扔出車

伍留意到車外的路牌標記限速80或100公里，她因此問被告：「可唔可以慢返啲？」被告答她：「你唔好搭囉，我出嚟搵食㗎，你下次唔好call的士。」到達目的地後，伍支付300元車資，被告找贖時把一張20元紙幣扔出車外，她在地上拾起。

伍否認曾喝令被告收聲

被告盤問伍時，指他曾解釋車上有偵測超速的相機，若超速會發出「咇咇」聲，故他沒有超速，但指伍當時喝令他：「收聲。」伍同意被告有解釋，但否認曾喝叫被告收聲。被告再指他沒說叫伍下次不要電召的士的話，庭上自詡：「我都揸咗38年的士，我係有禮貌嘅人嚟嘅。」，伍不同意，並指被告「一定有講過」。

被告指伍不要找贖的20元

被告續指伍支付300元後，指伍：「廿蚊唔愛，掉咗喺地氈。」他拾起揼出車外，伍不同意。

被告指伍曾稱唔洗找錢

被告自辯時指稱，他駛經小蠔灣時，其機器感應到測速相機而響起「咇咇」聲，伍着他不要開那麼快，他解釋沒超速，惟伍着他收聲，他之後沒再作聲。抵埗時，他先為伍落行李，再收錢及找贖，伍稱：「唔洗找。」並將紙幣丟在乘客座地氈。被告回應：「我哋85折㗎，唔會收多你錢。」並將20元揼返出去車外。

案件編號：WKS7295/2025WKS7295/2025