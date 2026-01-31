傑出運動員選舉｜即日起接受公眾網上投票 蔡俊彥、李思穎獲提名
撰文：任葆穎
出版：更新：
由港協暨奧委會主辦的「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」今日（31日）起接受公眾參與網上投票，今屆合共有128個提名，設有四個組別獎項，其中劍擊運動員蔡俊彥、乒乓球運動員黃鎮廷、單車運動員李思穎、殘疾組游泳運動員陳睿琳、羽毛球運動員「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪等，都獲得體育總會的提名。選舉結果將於今年3月31日揭曉。
傑出運動員選舉3.1投票截止 設4個組別獎項
2025年度傑出運動員選舉即日起接受公眾投票，設有四個組別獎項，包括香港傑出男運動員、香港傑出女運動員、香港最佳運動隊伍及香港最佳運動組合，由評審團、傳媒及公眾投票選出各個獎項得主。
大會收到來自56個體育總會提交共128個提名，其中劍擊運動員蔡俊彥、乒乓球運動員黃鎮廷等，獲提名傑出男運動員；單車運動員李思穎、殘疾組游泳運動員陳睿琳等，獲提名傑出女運動員；羽毛球運動員「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪等，獲提名最佳運動組合。
選舉結果3.31揭盅 投票市民自動參加抽獎
大會將於今年3月31日在灣仔會展舉行頒獎典禮，揭曉選舉結果。持有有效香港身份證人士，可在3月1日或之前在網頁參與投票，每人限投票一次。
為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取總值超過11萬元的豐富獎品，包括10萬「亞洲萬里通」里數獎賞、海洋公園入場門票4張、香港迪士尼入場門票兩張等。相關抽獎結果4月13日公布。
投票網址︰按此
▼ 香港傑出男運動員候選名單 ▼
▼ 香港傑出女運動員候選名單 ▼
▼ 香港最佳運動隊伍候選名單 ▼
▼ 香港最佳運動組合候選名單 ▼
