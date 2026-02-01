東江水供港60周年活動　甯漢豪：續將飲水思源愛國信息融學校課程

水務署今（1日）在將軍澳海水化淡廠舉行東江水供港60周年活動，發展局局長甯漢豪致辭時表示，發展局和水務署自2024年9月起舉辦一系列與東江水有關活動，至今吸引超過400萬人次參加或觀看，讓市民銘記國家透過東江水對香港所展現的支持。當局會繼續宣傳「飲水思源」的愛國信息，將相關信息融入中小學常規教育課程及恆常舉辦的活動。



甯漢豪表示，會繼續透過公眾和校園教育宣傳「飲水思源」的愛國信息，將相關信息融入中小學常規教育課程及恆常舉辦的活動。（水務署）

水務署今日在將軍澳海水化淡廠舉行「東江水供港六十周年同樂日」。（水務署）

甯漢豪指，發展局和水務署聯同社會團體，舉辦多個與東江水相關的活動，包括中學生外地交流團、工程師考察團及巡迴講座等，吸引超過400萬人次參與或觀看。

當局會繼續透過公眾和校園教育宣傳「飲水思源」的愛國信息，將相關信息融入中小學常規教育課程及恆常舉辦的活動，例如水務設施導賞團、「惜水學堂」小學教育計劃等。當局亦會繼續每年舉辦相關展覽，讓市民及學生感念國家對香港的關愛。

水務署署長黃恩諾指，香港今年首次成功申報為國家水利部舉辦的「節水中國行」活動分會場之一，水務署藉着同樂日，以及其後一連串相關活動，向市民推廣節水文化，提升公眾節水意識。

啟動禮上亦為早前舉辦的「好水好魚標誌創作比賽」進行頒獎儀式。啟動禮後，甯漢豪與市民一同參觀同樂日會場並參與東江水主題攤位遊戲。

出席啟動禮的其他嘉賓包括中聯辦教育科技部副部長葉水球、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑及食水安全諮詢委員會主席陳漢輝等。