港產首顆探測器「月閃」要來了　專門捕捉月球流星　預這時間發射

據央視新聞報道，香港大學太空研究實驗室執行主任蘇萌近日透露，「十五五」期間，香港將繼續深度參與嫦娥七號、嫦娥八號、天問三號等國家重大航天工程。



此外，香港將向月球進發，在2028年前後發射「月閃」探測器，觀察月球上的流星。

蘇萌還詳細介紹了香港大學太空研究實驗室參與中國探月、探火計劃的情況。港大實驗室正與國際月球觀測協會合作，為嫦娥七號聯合研製ILO-C小型廣角光學望遠鏡相機，預計2026年隨任務發射，用於從月球拍攝銀河系。

實驗室還聯合深圳大學與COSPAR（空間研究委員會）共同推進天問三號載荷研製。未來五年，實驗室將開設「新太空經濟」碩士課程，加強與內地及海外太空中心的合作，並可能深度參與月球科研站相關觀測設備研發與數據研究。

尤為引人注目的是，香港大學太空研究實驗室正籌劃於2028年前後發射香港首顆月球軌道探測器——月閃。蘇萌透露，月閃旨在觀察月球上的流星，也就是月球因微隕石撞擊產生的瞬時光學現象。

由於月球沒有大氣層，此類觀測對地月空間環境評估及未來人類月面活動安全都至關重要。目前，全球尚無專門的環月觀測設備，香港的「月閃」任務有望填補空白。

月閃任務將由香港和內地聯合進行，其中，探測器的望遠鏡將在香港本地製造，航天器設計也在香港開展，具體制造與測試將在內地聯合多家機構完成。至於運送「月閃」前往月球軌道的火箭，已有多個內地航天機構表示對此感興趣。

此外，港大還在深度論證利用月球背面開展甚低頻射電天文觀測，有望填補人類最後的一塊「缺失的宇宙電磁波譜」。

