江旻憓出席立法會委員會主席選舉　稱習慣五點起床　開早會冇問題

立法會18個事務委員會今日（1月23日）舉行正、副主席選舉，議會「新丁」、旅遊界議員江旻憓加入4個委員會，今日亦有出席會議。她出席其中一個會議後，與追訪的記者交談，透露自己早上5點就起床，即使立法會一早開會也沒有問題。被問及是否習慣議會生活，她笑言「越嚟越好」。



旅遊界立法會議員江旻憓16日出席立法會第二次大會，但未有發言。（資料圖片）

江旻憓參加四委員會 稱習慣五點起床

江旻憓在本年度立法會會期參加了教育、交通、經濟發展與環境這四個事務委員會，經濟發展委員會在今早8時30分率先舉行首次會議，選舉正、副主席；環境委員會亦在上午完成選舉，教育與交通委員會則在下午開會。

江旻憓參與其中一場會議後，在立法會走廊被堅料網記者截停採訪。記者問她是否已適應適應議會生活，她笑着回答「越嚟越好」。被問及一早開會有沒有難度，她再笑稱「我5點就起身喇」。她又透露，辦公室的準備工作已完成得八八九九，「仲爭啲櫃」。

江旻憓：努力同大家做朋友

作為巴黎奧運女子重劍金牌得主，江旻憓投身政界以來一舉一動都受矚目，但她迄今未曾正式接受傳媒訪問。周三出席立法會大會期間，她被多名記者圍着派卡片，她當時笑稱會「努力同大家做朋友」。

已參與業界與政府的政策交流會

立法會迄今舉行了兩次大會，1月14日辯論政府提出的議案時，江旻憓曾發言，建議災後支援及重建工作應從三方面展開，首先特別關注居民災後的心理創傷問題；其次是繼續做好短中期的安置工作，及時發放現金援助方案，靈活地滿足居民的基本需求；以及盡快落實一個讓大多數災民滿意的永久安置方案，因應政府問卷結果，設計合理的安置方案。

本周三第二次會議則未見其發言。不過，她已開始參與旅遊業界與政府之間的政策交流會議。昨日（1月22日）她在社交平台發文稱，因應下周日（1月25日）起所有公共交通工具和商用車座位乘客均須安裝和佩戴安全帶。她與其他業界代表一起與向多個政府部門的代表意會面，交流意見。