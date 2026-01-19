江旻憓獲邀參觀前海了解合作 興奮舉勝利手勢「打卡」歎窩夫
撰文：潘耀昇

新一屆立法會上場半個多月，旅遊界立法會議員江旻憓等十名「議會新丁」，日前受邀到訪深圳前海，了解深港融合發展，參觀前海深港青年夢工場、微眾銀行等金融科技企業。江旻憓今天（19日）分享參觀後感，她認為深圳前海是探索深港合作、現代服務業創新、對外開放新模式、以及粵港澳大灣區建設的重要先行區，是港人港企發展的平台。
江旻憓獲邀參觀前海了解合作
十名受邀到前海的「議會新丁」包括文頴怡、江旻憓、吳英鵬、李家駒、姚銘、洪錦鉉、陳博智、黃永威、黃錦良、譚鎮國，前天（17日）他們參加「香港立法會議員走進前海」活動，組團到訪前海，了解深港兩地交流合作，期間參觀前海石公園、前海深港青年夢工場等，以及到訪微眾銀行等金融科技企業。江旻憓兩天後在社交平台分享感受。
深圳前海是探索深港合作、現代服務業創新、對外開放新模式、以及粵港澳大灣區建設的重要先行區，是港人港企發展的平台。
她列舉一系列前海管理局促進文化產業發展的措施，包括：對香港和澳門的旅行社提供單次15萬元的獎勵；支持旅行社開發覆蓋前海與香港的精品旅遊路線，針對年度客流不低於2000人次的線路給予每條30萬元的獎勵，每間機構最高可獲得150萬元的扶持等。
興奮舉勝利手勢「打卡」嘆窩夫
行程期間，江旻憓在前海興奮舉起勝利手勢打卡，又到餐廳享用窩夫、牛角包等，心情大好。
