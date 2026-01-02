2025年十大消費新聞選舉投票開始 同時選最抵讚及最離譜消費新聞
撰文：韋景全

由消費者委員會舉辦的「2025年十大消費新聞選舉」，由今日（1月2日）起至1月22日接受投票。市民除了可選出十大消費新聞外，亦可選出「最抵讚」及「最離譜」消費新聞。消委會邀請全港市民參加投票，攜手推動社會對消費權益的關注，一齊做個精明消費者。
點擊鏈結投票 「2025年十大消費新聞選舉」投票網站
或輸入網址：https://ccchoice.org/2025_top10_vote
回顧過去一年，不少消費新聞獲得廣泛關注，例如啟德體育園舉辦多項盛事、熱氣球節未能載人升空、新樓「朗賢峯」牆身藏汽水罐、大灣區航空取消過百航班，以及主打疫苗套餐的仁滙醫務突然結業。消委會指這些事件反映各行各業應繼續提升產品及服務質素，而市民也要多了解自身消費權益。
消委會表示，2025年亦有不少新聞與日常消費息息相關：
．飲食方面——海皇、大班、鴻星等飲食業老字號相繼結業，戶戶送外賣平台撤出香港，顯示經營環境困難，但政府解除狗隻入餐廳禁令，有望協助餐飲業在新一年開拓商機。
．出行方面——立法會通過規管網約車，政府亦規定的士須安裝「車Cam」及接受電子支付，而全新的士車隊也開始營運，業界提升服務質素，消費者亦有更多選擇。
．醫療方面——香港首間中醫醫院去年底啟用，預約情況踴躍。消委會亦先後推出兩份研究報告，揭示私營及遙距醫療服務資訊欠透明。政府現建議立法，規定私營醫療機構公布收費。
*條款及細則請參閱官方活動網站。
