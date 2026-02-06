崔碧珈購逸璟‧龍灣單位「撻訂」　被沒收訂金兼被追376萬

藝人崔碧珈2022年以1749萬元購入荃灣西逸璟‧龍灣某單位，她支付1成訂金後，並每月支付7萬元特許費提早入住該單位。崔去年未按協議付清餘款，並單方面還鎖匙，賣方因而終止協議沒收訂金，昨（5日）並入稟高等法院，向崔追討佔用費和還原費等共376萬元。



原告為NAN HUA INTERNATINAL ENGINEERING COMPANY，被告為崔碧珈。

2022年簽協議2025年4月完成合約

入稟狀指，原告是房地產發展業務公司，崔在2022年5月與原告簽訂買賣協議，崔同意以1749萬元購買 青山公路青龍頭段108號逸璟龍灣1座16樓某室，並支付了1成訂金，買賣合約原定在2025年4月完成。

崔准月付7萬提前在2022年入伙

原告同時與崔簽訂了一份特許協議，容許崔在完成買賣前佔用該單位。根據協議，崔須在2022年7月起每月支付約7萬元「特許費」，總數共126萬元「特許費」，相當於買賣價的7.2%，總共18期。

崔未付最後一期特許費並交回鎖匙

原告指，截至2025年4月29日，崔拖欠最後一期特許費約7萬元及約5000元管理費，以及未支付餘款和完成買賣協議。崔在同日單方面將單位鎖匙歸還原告。

訂金被沒收並被追收佔用費等約376萬

原告發信要求崔付清特許費不果，因此終止買賣協議及特許協議，並沒收崔已交的175萬訂金和118萬「特許費」。此外，原告亦向崔追討餘下7萬元特許費、334萬元「佔用費」、31.5萬元還原費和2.5萬元測量報告，合共約376萬元。

案件編號：HCA 235/2026