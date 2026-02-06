今日新聞8分鐘｜燒賣藏1針女子舌頭被刺傷｜港鐵外置充電器突起火

上水一度大塞車3小時 多處現車龍人龍 網民：夜晚七點到𠵱家

上水一帶今晚（5日）大塞車。晚上7時許開始，上水一帶包括雞嶺迴旋處附近，交通嚴重擠塞，除多處出現車龍之外，小巴站等亦出現人龍。有讀者表示該區接連發生4宗車禍；亦有網民表示，「上水多處撞車，繁忙時間完全癱瘓」、「塞到爆，（夜晚）七點到𠵱家」、「雞嶺迴旋處根本係反人類設計」。

運輸署早前表示，大頭嶺迴旋處、雞嶺迴旋處、上水掃管埔路、百和路、馬會道、彩園路、寶石湖路、新運路、新豐路及龍琛路一帶，交通擠塞；晚上10時許，才陸續回復正常。

警方則表示，晚上7時許及晚上8時許，上水區至少發生兩宗車禍，均位於寶石湖路，分別位於一橋面及近大頭嶺一巴士站。兩宗意外分別涉及私家車及小巴，私家車及輕型貨車，幸均無人受傷。

何文田愛民邨單位廚房疑爆炸 數十人疏散 洗潔精毛巾雜物飛落街

何文田愛民邨單位廚房疑爆炸 數十人疏散 洗潔精毛巾雜物飛落街

何文田愛民邨發生火警。今午(6日)約2時24分,愛民邨德民樓一單位突傳出疑似爆炸聲,驚動多人報案。救援人員趕至,相信是單位廚房起火,消防至下午約2時50分確認火勢已救熄。現場約50名居民疏散,幸無人受傷。警方正調查事件起因。

現場所見，起火單位內部熏黑，窗簾有燒焦痕跡，樓下單位有居民清潔被沾污的晾衣架；有洗潔精、毛巾等雜物，疑在爆炸中飛墮大廈對開地面。

葵涌工廈兩人危站天台 拉橫幅追薪控訴法團及宏業工程

葵涌工廈兩人危站天台 拉橫幅追薪控訴法團及宏業工程

今日(6日)中午12時32分,警方接報指,葵涌貨櫃碼南路51-63號葵順工業中心地下,有人掛起寫上「有汗出冇(無)糧出」、「冇(無)良法團同宏業大判互相勾結」的紅字白底追薪橫幅;同時亦有兩人危站天台。救援人員接報到場,經遊說後,二人終於返回安全位置。

有片︱港鐵荃灣西站乘客外置充電器突起火 疏散約400人

有片︱港鐵荃灣西站乘客外置充電器突起火 疏散約400人

今日(6日)早上8時35分,警方接報指,港鐵屯馬線一輛往烏溪沙方向列車至荃灣西站時有外置充電器突然起火,疏散約400人到月台,事件中無人受傷。現場消息指,外置充電器屬於一名男乘客,面積約5厘米乘5厘米、10000mAh,購買約1個多月。外置充電器當時放在男乘客的斜孭袋內,期間突然冒煙起火,於是男乘客將它掉在地上並報警求助。

網上社交平台Threads有乘客上載影片，可見一個黑色袋冒出大量濃煙，袋中冒出火舌，有乘客用滅火筒滅火。

屯門超市燒賣疑藏1.5厘米長鐵針 女子舌頭被刺傷 食環檢走化驗

屯門超市燒賣疑藏1.5厘米長鐵針 女子舌頭被刺傷 食環檢走化驗

有市民周三(2月4日)吃在屯門市廣場AEON購買蟹籽燒賣時,發現舌頭被一支長約1.5厘米的鐵針插入,受傷流血,要打破傷風針及食一星期抗生素。事主指燒賣約4厘米長,而1.5厘米鐵針藏在燒賣內,進食前根本無法察覺,事後分別向警方、食環署、AEON及燒賣生產商投訴反映問題。

食環署回覆《香港01》查詢指，已檢取殘餘食物和懷疑金屬異物檢驗，而涉事零售點已將有關食物下架，而署方到涉事持牌食物製造廠巡查，惟處所大門上鎖未有營業。AEON回覆指高度重視事件，已將涉事產品全面下架，並會配合警方及食環署調查。《香港01》亦向警方及生產商查詢。

求訂車牌為「YUT G0R」被拒 車主指運輸署高度聯想不公 提覆核

車主稱因其名字有「壹」字，想把車牌自訂為「YUT G0R」，惟他的申請卻遭運輸署署長拒絕，指這名影射某政府部門的首長。車主不滿署方的解釋，指署長容許另一車主以「1G0R」為車牌，卻拒絕他的申請，認為署長依賴「通俗稱謂」的理解，未有採客觀核實的準則，且具高度間接的聯想，認為決定並不合理，昨(4日)入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭撤銷署長的決定。

巴士安全帶之亂｜政府今刊憲廢除乘客須強制佩戴安全帶條文

強制佩戴安全帶的新法例於1月25日實施，坊間爭議不斷，包括條例疑只適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。運物局日前表示，決定暫緩政策，並廣納各界意見，待改善條文後再諮詢立法會。政府憲報今（6日）刊憲廢除乘客須配用安全帶條例。

黎智英案｜將於下周一 判刑 黎面對控罪最高可判囚終身

壹傳媒創辦人黎智英涉利用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，制裁中港兩地政府及官員。同時，黎又涉以旗下的《蘋果日報》為平台，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。此外，6名《蘋果》高層和重光團隊的李宇軒和陳梓華，則承認控罪。根據司法機構網頁顯示，案件將於2月9日早上10時在西九龍法院判刑，預料需時一小時。

藥倍安心｜消息：吹哨者鄭曦琳涉網上發布「起底」帖文被警方拘捕

國際肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台去年捲入「請槍」爭議，在社交媒體上揭發事件的城大學生鄭曦琳今日（6日）指，因「藥倍安心」爭議，昨日（5日）涉「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。《香港01》正向警方查詢。個人資料私隱專員公署回覆查詢指，就事件共接獲兩宗投訴。

據悉，警方昨午以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名拘捕一名24歲鄭姓女子，被捕人經警誡後承認透個個人社交平台帳號發布「起底」帖文，案件交由港島總區重案組第2A隊調查。

「飛人」誕生 人形機械人Blot以10m/s刷新世界紀錄跑贏人類

近日，人形機械人領域又添紀錄，全球速度最快的機械人誕生。

2月2日，鏡識科技（上海）有限公司正式向全球發佈旗下首款全尺寸人形機械人Blot，速度峰值達到10米/秒，相當於百米衝刺僅需10秒，刷新了全球全尺寸人形機械人的速度紀錄