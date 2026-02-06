政府擬放寬醫生特別註冊　冀吸引未完成專科培訓非本地醫生來港

政府今日（6日）提出修訂《醫生註冊條例》初步建議，擬放寬特別註冊途徑，不再區分香港永久居民及非香港永久居民。醫衞局發言人指，現行渠道較難聘請非永久性居民，由於本港專科醫生人手不足，當局希望「搶人才」，吸引未完成專科培訓的醫生來港。當局計劃今年上半年提交修訂條例草案。



根據現行法例，非本地培訓醫生在香港獲取認可專科資格後，以「特別註冊」醫生身份繼續全職受僱於公立醫療機構最少5年，可以申請正式註冊。非香港居民者，則可透過「有限度註冊」在醫管局工作最少5年以接受專科培訓，再銜接至「特別註冊」並在公院工作最少5年，才可正式註冊。

政府擬放寬特別註冊途徑，不再區分香港永久居民及非香港永久居民。醫衞局發言人指，目前經醫管局「特別註冊」的醫生，大多是海外讀書的香港永久性居民，以現行渠道較難聘請非永久性居民。由於本港專科醫生人手不足，當局稱希望「搶人才」，藉修例「移除阻礙」，吸引未完成專科培訓的醫生來港。發言人強調，會優先聘請本地畢業醫科生及提供培訓機會。

當局又建議把普通科醫生跟專科醫生看齊，要強制接受延續醫學教育。