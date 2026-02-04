AIRSIDE扒房Chef's Cuts疑爆食物中毒　一周內第4宗涉及曾吃生蠔

衞生署衞生防護中心公布兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組。六名男女於上周六（1月30日）在AIRSIDE商場的扒房Chef's Cuts晚飯後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。初步調查顯示，受影響人士在該店的共同食物為生蠔。資料顯示，這是近一星期內，第四間食肆有食客在吃過生蠔後食物中毒。



兩男四女晚膳後陸續不適 全部人現時情況穩定

衞生防護中心指，年齡介乎29歲至35歲的兩男四女，於上周六（1月30日）在AIRSIDE商場的Chef's Cuts晚膳後約11至37小時，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。其中一名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。

AIRSIDE扒房Chef's Cuts有多款生蠔菜式。(Chef's Cuts Facebook圖片)

食安中心到店抽取食物樣本作化驗 指示暫停供應涉事食物

初步調查顯示，受影響人士於在該店都曾食過生蠔。食物安全中心和食環署環境衞生部人員已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物樣本作化驗。

食物安全中心現場調查發現，受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

之前3宗不適食客也有吃刺身、沙律和醬油蟹

Chef's Cuts是近一周內第4宗涉及曾吃生蠔的食物中毒個案。衞生防護中心上周五（1月30日）公布，12人在銅鑼灣家賀屋刺身居酒屋食過生蠔和刺身後上吐下瀉；中心本周一（2日）公布，一男三女於1月27日在中環蘭桂坊法國菜餐廳L’Amour晚膳後後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵，他們曾共同進食生蠔及沙律；中心周二晚（3日）公布，兩男四女青年於上周三及四（1月28日及29日）尖沙咀光顧石牆道韓國後，約20至35小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵，他們於該餐廳進食的共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。

有12人在1月26日於銅鑼灣家賀屋進食生蠔及刺身後食物中毒。（openrice@hazelllyeung)

一男三女於1月27日在中環蘭桂坊協興大廈地下法國菜餐廳L’Amour晚餐，其後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。（官方圖片）