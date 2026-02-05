本月首5日16宗食物中毒全涉生蠔　4人光顧新城市廣場Odelice不適

本港近一周至少有四間食肆爆食物中毒，衞生署今晚（5日）指出，近月錄得的個案顯著增加，本月首五天更急增至16宗個案，自1月18日至今，累計錄得23宗個案，共影響69人，當中20宗（87%）與諾如病毒相關。流行病學調查發現全部個案與食用生蠔有關，所涉產地包括韓國、法國、愛爾蘭、西班牙等。



一男三女分別在1月31日及2月1日到沙田新城市廣場Odelice晚膳後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵，他們共同食物為生蠔。（Odelice Facebook圖片）

1月18日至今累計23宗食物中毒個案 87%與諾如病毒相關

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，去年12月底每周錄得平均一宗個案，至上月每周平均四宗，本月首五天更急增至16宗個案；自1月18日至今，中心已錄得23宗食物中毒個案，共影響69人，當中20宗、87%與諾如病毒相關，共影響57人。換言之，本月首5日個案，等同上月全月總數。

徐樂堅表示，流行病學調查發現全部個案與食用生蠔有關。涉事生蠔的產地包括韓國、法國、愛爾蘭、西班牙等。受影響人士當中，有五人須留院治理，全部情況穩定。中心已通知食物環境衞生署食物安全中心跟進食物中毒個案。

法式料理店Odelice有出售生蠔菜式。（Odelice Facebook圖片）

一男三女光顧Odelice後嘔吐腹瀉 全有吃生蠔 食安中心指令停售

最新兩宗個案共涉及四人，為一男三女，年齡介乎28至38歲。他們分別於1月31日及2月1日在沙田新城市廣場Odelice晚膳，約20至42小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。其中三人已求醫，一人須留院治理，其糞便樣本經化驗後，證實對諾如病毒呈陽性反應。全部受影響人士目前情況穩定。

衞生防護中心表示，初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物樣本作化驗。

食物安全中心現場調查發現，受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，近月錄得的食物中毒個案顯著增加。（資料圖片／黃浩謙攝）

徐樂堅籲市民盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟雙殼類海產

徐樂堅表示，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。他指生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。鑑於近日與進食生蠔相關的食物中毒個案大幅上升，他呼籲市民盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產，尤其是孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者，以預防受到感染。

暫有29宗院舍和學校急性腸胃炎爆發個案 涉206人、六成染諾如病毒

徐樂堅續說，除了食物中毒，諾如病毒亦是引致急性腸胃炎的主要原因之一。衞生防護中心上星期已透過新聞公報，提醒市民急性腸胃炎爆發個案數字自1月初起持續上升。最新數據顯示，今年截至昨日（4日）暫時已錄得29宗院舍和學校的急性腸胃炎爆發個案，涉及206人，實驗室的檢測顯示超過六成是諾如病毒引致。

他指，根據中心的傳染病定點監測數據，家庭醫學門診、私家醫生診所及幼兒中心／幼稚園的急性腸胃炎活躍程度近期亦呈上升趨勢。此外，其他香港人的旅遊熱點近日的諾如病毒活躍程度亦持續上升，包括日本及韓國。市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。」

六名男女於1月30日光顧AIRSIDE扒房Chef's Cuts後食物中毒。他們在該店的共同食物為生蠔。

兩男四女青年於1月28日及29日光顧尖沙咀永利大廈石牆道韓國餐廳後腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等。他們共同食物包括預先去殼生蠔和醬油蟹。（官方Facebook專頁圖片）

諾如病在12月至翌年3月期間較為活躍 接觸少量病毒都受感染

中心表示，諾如病毒常引致食物中毒及急性腸胃炎，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在一至三天內有所改善。一般來說，諾如病毒在冬天（約12月至3月期間）較為活躍。由於病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸少量病毒，亦有可能受感染。

諾如病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，在人多聚集的地方，如學校、安老院舍等，有機會導致大規模爆發。

一男三女於1月27日在中環蘭桂坊協興大廈地下法國菜餐廳L’Amour晚餐，其後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。（官方圖片）

有12人在1月26日於銅鑼灣家賀屋進食生蠔及刺身後食物中毒。（openrice@hazelllyeung)

提醒貝類海產須洗淨外殼並去除內臟才可進食

徐樂堅表示，農曆新年假期將至，市民較多機會舉行派對安排食物到會或火鍋，要預防食物中毒，除了注意個人衞生，所有食物亦必須徹底清潔並煮熟後方可食用；處理貝類海產時，須洗淨外殼並去除內臟，才可進食。

要預防急性腸胃炎及諾如病毒感染，必須經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液不能代替使用梘液和清水潔手。