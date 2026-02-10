郵輪旅遊｜永安旅遊：去年訂單升五成　冀吸更多郵輪停泊香港

政府近年積極發展郵輪旅遊，冀將香港打造為亞洲郵輪樞紐，永安旅遊總經理馬世文表示，2025年郵輪訂單數目按年升近五成，有見港人對郵輪旅遊的需求強勁，其旺角銀行中心已完成擴展，部份空間已打造成「郵輪中心」，專為顧客提供郵輪預訂及查詢服務。



不過馬世文指出，由於郵輪公司一般提早數年規劃，而新加坡早於香港恢復開關，取得更大優勢，迪士尼郵輪今年在新加坡啟航便是一例，雖然過去兩年本港急起直追，惟今年由香港出發的航班增長率不高，因此仍需要重新向世界宣傳，與各大郵輪公司洽談，期望未來兩三年有更多郵輪落戶香港。



永安旅遊旺角銀行中心分店擴張，面積增加約一倍。（歐陽德浩攝）

港人郵輪旅遊需求強勁 旺角店改造成郵輪中心

永安旅遊在新冠疫情後急速擴展，由疫情期間的4間門店，擴展至目前共13間門店。有見港人對郵輪旅遊的需求強勁，永安旅遊旺角銀行中心分店擴張，面積增加約一倍，目前部份空間已打造成「郵輪中心」，專門為顧客提供郵輪預訂及查詢服務。

永安旅遊總經理馬世文表示，2025年郵輪訂單數目按年升近五成，香港啟德郵輪碼頭及尖沙咀海運碼頭出發訂單升兩成，由香港以外地區出發訂單升八成，當中又以地中海航次最受歡迎，因此集團已推出郵輪訂位系統，可直連全球10多間大型郵輪公司。

永安旅遊總經理馬世文表示，2025年郵輪訂單數目按年升近五成。（歐陽德浩攝）

郵輪客海外出發為主 今年香港郵輪班次增長不高

馬世文指出，過去顧客只能到郵輪公司網頁逐一搜尋資料，非常不便，即使訂位後也可能遇到各種問題，例如部份郵輪公司在香港不設客服中心，或只提供英語服務，永安系統一應俱全，並提供完善服務，因此他相信訂位系統推出後，今年的郵輪訂單將繼續提升，目標較去年升三至四成。

不過馬世文估計，郵輪顧客今年仍然主要選擇海外出發，因香港郵輪班次增長率不高，繼續維持去年已進駐香港的數間郵輪公司，預料香港出發的郵輪訂單與去年持平。

永安旅遊旺角銀行中心分店部份空間已打造成「郵輪中心」，為顧客提供專門的郵輪預訂服務及查詢服務。（歐陽德浩攝）

迪士尼郵輪今年新加坡啟航 本港步伐落後需重新向世界宣傳

政府近年也積極將香港打造為亞洲郵輪樞紐，馬世文認為方向絕對正確，由於疫情期間香港的步伐稍為落後，反觀新加坡相當進取，開關及復常時間都早於香港，迪士尼郵輪今年在新加坡啟航便是一例，因此香港需要重新向世界宣傳，與各大郵輪公司洽談，推動他們重返香港。

好多時候郵輪公司唔係規劃一至兩年之後，而係規劃三四年甚至五年之後，所以今次迪士尼郵輪落戶新加坡，可能某程度呢方面係有原因。 永安旅遊總經理馬世文

馬世文認為啟德郵輪碼頭近年的配套已不斷進步。（歐陽德浩攝）

啟德郵輪碼頭近年配套不斷進步 但仍有提升空間

馬世文又指，雖然2023年在香港的停泊的郵輪寥寥可數，今年增長率也不高，惟過去兩年進展已相當快速，例如皇家加勒比號旗下兩艘郵輪選擇香港作為母港，反映香港具有一定需求，能夠承接一定的載客量，期望未來兩三年有更多郵輪公司選址香港。

惟如何吸引郵輪重返香港？馬世文強調發展郵輪旅遊最重要包括兩點，首先旅客能夠在最短時間內從郵輪碼頭到達市區，第二是郵輪碼頭須提供最基本餐飲服務。他認為啟德郵輪碼頭近年的配套已不斷進步。