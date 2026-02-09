保護兒童會曾涉童樂居事件　韋珍妮6.1出任執行總監接替周舜宜

香港保護兒童會宣布，韋珍妮（Ms. Virginia Wilson）6月1日起出任執行總監，頂替將離任的總幹事周舜宜。韋珍妮曾任明德兒童啓育中心行政總裁，保會執行委員會主席李永誠有信心她能引領保會邁向百年里程乃至更遠未來。



韋珍妮在香港出生，曾擔任明德兒童啓育中心行政總裁長達13年，任内大力拓展本地有特殊教育需要（SEN）兒童的早期介入服務。她現時為Rugby School Thailand的首席營運總監，管理過千名學生，並在校内建立守護兒童制度，成功將相關標準制度化並廣泛落實。

保護兒童會執行委員會主席李永誠表示，韋珍妮擁有卓越的營運才能，兼具守護社區弱勢兒童的熱忱，以及前瞻性的策略視野，相信她會成為引領保會邁向百年里程的理想人選。

保護兒童會對現任總幹事周舜宜四年任內的貢獻深表謝忱，指她將於3月中離任，現時其職務由副總幹事（機構事務）余宏偉署任。