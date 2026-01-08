花墟重建｜市建局呎價1.5萬收樓　測量師料能回本：僅佔小部分地

市建局今日（8日）向旺角洗衣街/花墟道發展計劃的住宅業主發出收購建議，提出以實用面積呎價15,337元收購單位。測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，出價按「七年樓齡」收購價計算屬合理水平，而私人業權收購僅佔此地盤一小部分，計及政府撥出的土地後，項目可建樓面大增，相信不會如市建局其他重建項目「蝕做」。



市建局2024年宣布開展洗衣街花墟道發展計劃，外界憂慮重建影響花墟商戶經營。（資料圖片／梁鵬威攝）

市建局2024年提出重建花墟，去年終宣布開展洗衣街花墟道發展計劃，外界憂慮重建影響花墟商戶經營。（資料圖片／黃浩謙攝）

市建局今日（8日）向旺角洗衣街/花墟道發展計劃的住宅業主發出收購建議，提出以實用面積呎價15,337元收購單位。有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位之呎價，為當局於2001年制定的機制。

測量師學會土地政策小組主席劉振江。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

測量師學會土地政策小組主席劉振江指，機制是委託七家測量師行估價並剔除最高低估價後，再取平均數而得出。他提到，項目位於旺角核心，鄰近將來落成的前水務署商業地及旺角東站，位置極佳，加上該附近便是與九龍塘及何文田等傳統豪宅區，因此1.5萬元一呎的估價符合該區七年樓齡物業的市值。

外界關注市建局財政狀況，劉振江分析，花墟道項目不同於一般舊樓收購重建項目，私人業權收購僅佔項目地盤的一小部分，其餘範圍內有不少政府土地，相當於政府向市建局注資，計及政府撥出的土地後，項目可建的商、住樓面都大增。他形容項目是「賺錢嘢」，或成市建局未來重要的資金來源，不能與其他虧蝕項目相提並論。

至於項目將來落成後的售價，劉振江預測，考慮到地盤面積大、位置優越，若參考鄰近何文田或旺角新盤價格，相信將來定價應該可超過兩萬元。劉振江又建議業主若資金充裕，考慮到地段及發展，可選擇「樓換樓」。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜。（資料圖片 / 夏家朗攝）

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜對受影響範圍凍結人口調查接近兩年後，終提出收購建議，表示歡迎，認為標誌著「油旺計劃」第一個重建節點項目，終於邁出重要一步。

本身是前市建局非執行董事的鄭泳舜又指，油旺研究經過長時間的討論，區內居民十分期待社區更新，而涉及花墟的重建項目，不僅旨在重建老舊樓宇，還將有助為花墟一帶注入活力與經濟動力，並藉此開拓與花墟相關的產業鏈，但強調最重要是保留花墟原有地區特色不變。