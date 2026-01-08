花墟重建｜市建局擬每呎$15377收購住宅物業　自住業主可選樓換樓

市建局在去年宣布開展洗衣街花墟道重建發展計劃。當局今日向受影響的住宅物業業主發出收購建議，提出以實用面積每平方呎15,377元收購其物業。市建局又指，會以項目原址的新發展項目內的「樓換樓」單位，供合資格的自住業主作補償以外的選擇。



當業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客可選擇安置安排以替代特惠津貼。



市建局在去年宣布開展洗衣街花墟道發展計劃，外界憂慮重建影響花墟商戶經營。（資料圖片／黃浩謙攝）

市建局下午發新聞稿公布，向洗衣街／花墟道重建項目內受影響的合資格自住業主，提出以實用面積每平方呎15,377元收購其物業。

市建局指，有關呎價是以同一地區七年樓齡假設重置單位之呎價，另外，市建局會以項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，供合資格的自住業主作補償以外的選擇。

市建局指，項目涉及合共191個業權，所有業主將有 60 日時間考慮市建局的收購建議。當業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客可選擇安置安排以替代特惠津貼。

市建局將舉行簡介會,向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購政策、特惠津貼,以及安置的準則及安排。

至於項目內的非住宅物業，市建局除了按現行的收購政策向受影響業主提出收購建議外，亦會為項目內經營花店或花卉相關業務的合資格地舖商戶，提供無縫過渡及回遷安排的選擇，讓他們可以在重建期間及竣工後繼續留在花墟經營。市建局稱會另設簡介會，講解過渡方案及回遷安排。