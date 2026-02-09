今日新聞8分鐘｜黎智英違反國安法判監20年｜爭園圃男女打鬥

黎智英案判刑 官指黎屬嚴重及重大犯罪行為 判監20年

壹傳媒創辦人黎智英，被指用其國際人脈，在2019年更透過「重光團隊」，極力遊說多個國家，向中港兩地政府及官員作出制裁。他又同時利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，被指違反《國安法》。黎經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司，被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。6名《蘋果》高層，以及重光團隊的兩名成員李宇軒和陳梓華，早前亦已承認相關罪名。連同黎等9名被告，今早(9日)十時將在西九龍法院(暫代高等法院)判刑。

法官指黎所犯的兩項勾結罪的串謀，不僅經精心策劃，而且早有預謀，黎是各項串謀的幕後主腦和推動者，案件屬嚴重及重大犯罪行為，起刑點由10年起，黎智英被判囚20年，其中18年與他現服刑的欺詐案分期執行，三間《蘋果》相關公司各罰3百萬及4500元，總罰款逾9百萬元。

其餘8名被告，有出庭作供的5人：陳梓華被判囚6年3月，李宇軒被判囚7年3月，張劍虹被判囚6年9月，陳沛敏被判囚7年，楊清奇被判囚7年 3月；沒有作供的3名前《蘋果》編採：羅偉光，林文宗，及馮偉光，均被判囚10年。有公眾人士得知結果後,輕輕發出「嘩」，有旁聽人士在庭外痛哭。

警務處國安處總警司李桂華在判刑後見記者，對判刑表示歡迎，又指黎的刑期是他十分應得的。

警務處國家安全處總警司李桂華今日（9日）在黎智英被判囚20年後會見傳媒，表示國安處歡迎法庭重判黎智英，顯示法庭確定他的罪行相當嚴重，凸顯他是罪魁禍首和幕後推手，包括推動外國對自己的國家和城市制裁、在香港透過自己的傳媒王國以及培養出來的激進份子進行煽動宣傳，希望造成裡應外合的情況，行為極度卑劣。被問黎或在監獄度過餘生，李桂華這樣回應：「我相信在座冇人講得到，呢個係個天先知道，但係我想講一樣嘢，佢所獲得嘅刑期係佢十分應得嘅。」

車Cam｜將軍澳隧道私家車切線撼旅遊巴車頭 失控撞壆打白鴿轉

昨日（8日）晚上流傳一段車cam影片，事故發生於晚上7時許，一輛旅遊巴及一輛私家車切線時相撞。兩車沿將軍澳隧道往九龍，出隧道後私家車打燈，欲從中線切去右線，右線的旅遊巴隨即減速，惟私家車未能即時切線，之後兩車一度平排，各不相讓。

私家車隨後在單白線尾段再作嘗試，但旅遊巴卻無意減速相讓，結果私家車在切線時車尾撼落旅遊巴車頭，車輛即隨失控，撞壆後再打「白鴿轉」，最終停下車頭逆轉。

觀塘道近翠屏道捱貨車撞 老婦送院後不治 60歲男司機涉危駕被捕

觀塘發生車禍。周一（9日）清晨近6時，據報一輛中型貨車，沿觀塘道往藍田方向行駛，途至近翠屏道時突然撞及一名老婦，將她撞飛30米後始停下。救護員趕至現場，發現該名姓李（65歲）老婦陷入昏迷，立即為她急救，再送往聯合醫院搶救，惜最終不治。

現場遺下大量紙皮及一攤血迹，警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名姓馮（60歲）中貨男司機，案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0259與調查人員聯絡。

荃灣老婦手推車被小巴撞 失平衡跌傷下半身困車底 消防到場救出

荃灣發生驚險車禍。今（8日）午近2時，一輛小巴沿川龍街行駛，至沙咀道交界一個行人過路處時，疑撞倒一名從左至右橫過馬路的老婦，她受傷倒地，下半身被困車底，涉事司機及途人見狀報案，並上前關心老婦。

消防員、救護車及警方接報到場，消防員合力將姓葉（79歲）女事主從車底救出，她的手部受傷，清醒由救護車送往仁濟醫院治理。據了解，當時小巴沿川龍街轉入沙咀道，葉婦推着手推車橫過馬路時，其手推車被小巴撞到，她失平衡跌倒地上。警方正調查意外原因。

有片｜洪福邨園圃兩男女大戰 爆粗男孔武有力 鋤頭婦遭撳頭撞牆

洪水橋洪福邨社區園圃發生打架案。《香港01》獲得一段影片，可見一名婦人揮動鋤頭在園圃的小農地耕作時，附近一名戴眼鏡、身穿藍色上衣的男子怒氣沖沖趨近，爆粗向鋤頭婦怒吼推撞：「乜X嘢呀妳！」雙方互相推撞拉扯，男方猛推、女方反摑。

片中可見，眼鏡男孔武有力，右手按住鋤頭婦頭部，連推帶㧬將她整個人推至欄牆，婦人頭部更一度撞牆，並試圖用鋤頭還擊無果，反被眼鏡男一手捉住鋤頭柄，喝斥：「講乜X嘢呀！妳夠膽講多次！」當時在場另有至少4名女子，包括兩名保安員，眾人見狀慌忙勸交及將二人拉開。事後鋤頭婦由救護車送院，男方則被帶署。

日本眾議院選舉｜高市早苗帶領自民黨破紀錄大勝 稱內閣維持不變

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝，她在選舉後當日透露新一屆內閣人事安排將維持不變。此外，高市還將在9日與日本維新會黨首吉村洋文舉行會談，確認繼續聯合執政，並在當晚於自民黨總部會見傳媒，簡報今後執政方針。