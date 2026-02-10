建生邨冷氣機去水喉工程　房委會投｢關鍵一票｣通過：評估多項因素

大埔宏福苑火災後，屋苑大型工程獲關注。房委會租置屋邨屯門建生邨早前舉行業主大會，通過大廈外牆裝設冷氣機去水喉工程，有業主不滿顧問公司涉及其他疑似大維修涉貪案件，又質疑法團未通知業主或需自付過千元組件費用。有業主更指，手執約10,000業權份額的房屋署代表，投下贊成票，令工程獲得通過。



房委會回覆《香港01》查詢承認投贊成票，解釋指建生邨內冷氣機滴水滋擾嚴重，過去法團的問卷、業主周年大會意向性投票中，都獲大部分業主正面回應，強調是經評估多項因素後決定。



翻查資料，建生邨共有約10萬業權份額，房委會佔當中9.8%業權份額，即超過9,900份，若不計房委會投票、僅得其餘業主投票下，議程將未能通過。



屯門建生邨在2月1日舉行業主大會，進行了多項投票，包括議決是否繼續進行全邨外牆裝設冷氣機去水喉工程，最終以16,916份業權分額贊成、7,298份反對，獲得通過。事後有建生邨居民日前在Facebook群組發文表示，手執約10,000業權份額的房署代表，投下贊成票，令工程獲得通過。

反對工程居民指法團無知會需自付過千元裝冷氣機件底盤

該名居民質疑房署的做法，提到法團聘請的亞太建築工程顧問有限公司作顧問公司，該公司是宏福苑、觀塘合和大廈、翠屏北邨等被指大維修涉貪的顧問公司。居民又提到法團當初未有通知業主，若單位冷氣機沒有組件底盤，需自付過千元，到業主大會，顧問公司代表才表示「呢個工程唔需要夾錢嘅只係公家喉嘅部份」。

房委會：邨內冷氣機滴水滋擾嚴重 法團問卷七成半住戶支持工程

房委會回覆《香港01》查詢指，一直在平衡各方面的利益及考慮相關契約和法例規定的前提下，就建生邨一些具深遠影響的重要事項上，積極行使業權和投票權。根據法團的資料，法團分別於2019年及2021年接獲食物環境衞生署的函件，指邨內冷氣機滴水滋擾嚴重，法團曾向住戶發出問卷調查，在收回的570份問卷中，超過七成半支持就有關工程進行研究。

過去3次業主周年大會都大比數議決通過工程及相關細節

房委會又指，由2020年開始至2022年8月，法圑在六次有討論工程的管委會會議上，都有派代表提出意見，惟業主一直「意見紛紜」，而一直未能達至共識。及後管委會通過在業主大會議程上作討論。在2022年9月、2023年10月、2025年1月舉行的三次業主周年大會上，都大比數議決通過工程及相關細節。

房委會指，在今年2月1日的周年大會上，房委會代表經評估多項因素，包括過往住戶對有關工程的正面回應、工程對屋邨的正面影響、過往管委會會議及周年大會議決結果，決定投票支持繼續推進全邨裝設冷氣機去水喉工程。

房委會佔建生邨總業權份數約9.8%

房委會未有透露實際所持業權份額，但指截至今年一月底，在建生邨佔總業權份數約9.8%。翻查傳媒過往的報道計估算，建生邨業權份數至少有101,690份，即房委會至少佔9,966票。若不計房委會投票，贊成票最多為6,950票，繼續進行冷氣機去水喉工程的議程將未能通過。