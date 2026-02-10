PTGF助兩人勒索「男友」　上訴庭指原審因年紀輕判不當　改囚4年

女生在16歲時與兩男合謀，她先以「兼職女友」(Part time girlfriend, PTGF)身份引一名男客人到酒店見面，並在男客人往洗澡時，開門讓兩同謀入房勒索。兩名同謀認罪後被判囚超過3年，女生經審訊後只被囚18個月。上訴庭早前認同女生判刑太輕，改判她入獄4年，今(10日)下判辭指，雖同意女生很大機會不是主謀，但她不但參與，並有協助，認為原審官過分看重女生犯案時的年齡及其精神狀態，判刑有不當之嫌，認為起刑點應為4年9月，考慮到女生原本快將出獄卻被加刑，判她入獄4年。



女被告張羽妍（現約20歲，學生，下稱：張），經審訊被裁定一項非法禁錮及一項勒索罪，指她於2021年9月13日至14日，連同其他身份不詳的人，非法禁錮事主X；及為獲益而以恫嚇方式不當地要事主交出港幣150萬元。張案發時16歲，原審時被判囚18個月。同案另外兩名男被告：張煒賢及梁正賢，早前認罪，分別囚3年4個月及3年。

女被告張羽妍原被判囚18個月，但上訴庭認為太輕，改判她入獄4年。(黃浩謙攝)

張開房門讓同黨入房勒索

上訴庭3名法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄在判辭指，張在案中先指示X前往洗澡，繼而打開酒店房門，讓其他同黨進入，並到浴室拍攝X的裸照。上訴庭指，這是計謀的一部份。其後，張更協助首被告張煒賢取得X的身份證。X前往銀行櫃員機提款時，張在附近守候，亦積極參與製作涉案的摸胸影片。

雖非籌劃人起刑點亦應為4年9月

上訴庭認為，基於張的年紀，她很大機會不是背後的籌劃人，但是她不單參與勒索，更從旁協助。在考慮她的角色和罪責後，上訴庭認為恰當的量刑起點應為監禁4年9個月。

案件延誤多由張造成

原審法官在判刑時指案件審理長達四年，對患有精神病症狀的張造成一定程式的負面影響，因此減刑4個月。惟上訴庭指，張經過9次提訊後才表示不認罪，更在審訊時提出了一系列申請，本案絕大部分的延誤是張造成。

原審官過份強調張當時的年紀及背景

年輕與個人背景在求情比重極有限

快將出獄時被加刑獲額外扣減

惟上訴庭同意張犯案時年僅16歲，的確是年輕，若非她的精神狀態不穩，她有機會被判入教導所，上訴庭因此減刑3個月。此外，上訴庭早前審理時，張還有3天便服畢原本的刑期，但現時需再服刑30個月，對張是一個不少的打擊，上訴庭因此減刑6個月。因此，張的刑期為4年。

事主X被人拍裸照勒索

案情指，當天張與男事主X相約在酒店房見面，張叫X先去沐浴，張進入浴室約一分鐘後，三名男子衝入浴室，拉走張並開始拍攝X的裸體，又指X「搞」他們公司的「女生」。X其後被帶到銀行提取現金，閉路電視拍到張在銀行外徘徊。

X另被迫拍非禮張的影片

同日凌晨，X被帶到水療浴室，其中一名男被告要X隔著張的衣服摸她的胸，又指示張在被摸時大叫非禮兩次，並拍成影片，以勒索X更多金錢。其後張告訴X，明天他們會和X一起去提款。翌日張、兩名男子與X到3間銀行提取共150萬元。X藉機寫紙條告知銀行職員報警揭發。

案件編號：CAAR6/2025