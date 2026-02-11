財政預算案2.25發表前車牌續期特別安排　運輸署：毋須揣測加牌費

政府將於2月25日發表新一份《財政預算案》，運輸署今日（11日）表示，為免市民在預算案發表日前急於向各牌照事務處遞交即將期滿，或已經期滿的車輛牌照和駕駛執照續期申請，將實施特別安排。運輸署強調，市民毋須揣測預算案可能提高牌照或執照費用，特別安排與預算案內容沒任何關係。



運輸署（資料圖片）

運輸署將在新一份《財政預算案》前，就駕駛人士續領牌照設特別安排：

所有在《財政預算案》發表日或之前合資格續領的車輛牌照，即6月24日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛，可在6月24日或之前的任何時間按現行收費續期四個月或12個月；



所有在《財政預算案》發表日或之前合資格續領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，即6月24日或之前期滿，而在續領時期滿不足三年的執照，可在6月24日或之前的任何時間按現行收費續領執照。



財政司司長陳茂波將於2月25日發表新一份《財政預算案》。（資料圖片/夏家朗攝）

運輸署表示，上述特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、香港正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，不適用於其他牌照服務。

署方強調，合資格牌照／執照持有人無須揣測《財政預算案》可能提高牌照／執照費用，而急於向各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照續領申請。運輸署又指，特別安排與《財政預算案》的內容沒有任何關係，署方亦不知悉《財政預算案》的內容。