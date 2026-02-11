財政預算案2.25發表前車牌續期特別安排 運輸署：毋須揣測加牌費
撰文：吳美松
出版：更新：
政府將於2月25日發表新一份《財政預算案》，運輸署今日（11日）表示，為免市民在預算案發表日前急於向各牌照事務處遞交即將期滿，或已經期滿的車輛牌照和駕駛執照續期申請，將實施特別安排。運輸署強調，市民毋須揣測預算案可能提高牌照或執照費用，特別安排與預算案內容沒任何關係。
運輸署將在新一份《財政預算案》前，就駕駛人士續領牌照設特別安排：
所有在《財政預算案》發表日或之前合資格續領的車輛牌照，即6月24日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛，可在6月24日或之前的任何時間按現行收費續期四個月或12個月；
所有在《財政預算案》發表日或之前合資格續領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，即6月24日或之前期滿，而在續領時期滿不足三年的執照，可在6月24日或之前的任何時間按現行收費續領執照。
運輸署表示，上述特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、香港正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，不適用於其他牌照服務。
署方強調，合資格牌照／執照持有人無須揣測《財政預算案》可能提高牌照／執照費用，而急於向各牌照事務處遞交車輛牌照或駕駛執照續領申請。運輸署又指，特別安排與《財政預算案》的內容沒有任何關係，署方亦不知悉《財政預算案》的內容。
第四條過海隧道事在必行？運輸署指須納入方案 西隧繁忙無可避免網約小巴非網約車 運輸署稱有特定路線 機場通宵巴可研不跟站行運輸策略藍圖｜運輸署將成立應用促進組 擬2035年公交應用自動車求訂車牌為「YUT G0R」被拒 車主指運輸署高度聯想不公 提覆核Uber重返澳門｜推港澳跨境專車 運輸署：需持出租汽車許可證優化的士筆試大減試題 運輸署首公布過往數個月報考人數飆升30%巴士安全帶｜運輸署：實施初期以宣傳教育為先 助市民養成習慣巴士安全帶｜乘客無法解帶被困 運輸署表關注 要求城巴提交報告