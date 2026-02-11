七旬翁涉誘港公司投資咖啡機項目 官指被告無指有明確買家裁罪脫
七旬翁涉訛稱一項咖啡機項目獲國際品牌垂青，誘騙一間香港公司投資，並引薦聘用兩間公司生產，騙得逾317萬元，控1項欺詐罪。案件今（11日）在西九龍裁判法院裁決，區域法院暫委法官蘇文隆認為，被告借電腦予所謂潛在買家開設電郵，甚至為其設置域名的做法，令人懷疑該買家是否真實存在，惟即使其上司亦未有否認其存在，被告的作供亦沒有太多漏洞，故信納被告相信該客戶僅為潛在買家，沒有欺騙的意圖，裁定被告罪脫。
被告馮宗熊（73歲）被控1項欺詐罪，指他於2019年10月24日至2020年4月3日期間，在香港向富識醫療科技有限公司虛稱 Keurig Dr Pepper Inc.是咖啡機生產項目的買家，意圖詐騙富識向 BM Technology Design Limited，及韋奇工業有限公司結清約317萬元的付款，導致上述2間公司獲得利益，或富識蒙受不利。
辯方從未表示有明確買家
區域法院暫委法官蘇文隆裁決時指，辯方從未有表示有明確買家，被告亦曾表示買家只是潛在客戶，非確實買家，認為被告沒有心懷不軌，無中生有買家的存在。
被告開設專屬域名十分可疑
蘇官認為，被告聲稱借電腦予一名叫Clement的人開設電郵，為方便溝通更開設專屬域名，十分可疑，令控方質疑其存在，惟被告的上司黎小姐供述受騙過程，亦未有否定Clement的存在，被告的口供未見太多漏洞，故信納被告相信KDP僅為潛在買家，他並沒有欺騙的意圖，裁定他罪脫。
