維園年宵｜快餐檔不加價　員工打扮成女僕與顧客互動

各個馬年年宵市場今日（11日）起一連7日開放。今年設有四個快餐攤位，較去年少兩個。有食檔檔主表示，今年沒有加價，因市道不景氣，「加嚟冇意思，有時輕輕鬆鬆咪算」。今年增添啄頭吸引顧客，員工特別打扮成女僕及潮語化傳說妖精「哥布林」與顧客互動。



有首日到來光顧的市民認為，年宵熟食定價偏高，但「投個攤位都貴，都應該嘅，預咗」。



食檔「廟街玉子燒」檔主吳先生表示，今年第三年設食檔，特地為此調製「哥布林醬」 ，魚蛋及炸燒賣定價介乎30元至35元一份。（任葆穎攝）

食檔「廟街玉子燒」檔主吳先生表示，今年第三年設食檔，特地調製「哥布林醬」 ，魚蛋及炸燒賣定價介乎30元至35元一份。他表示，今年沒有加價，因市道不景氣，「加嚟冇意思，有時輕輕鬆鬆咪算」，並邀請員工打扮成女僕及哥布林與客人互動。

被問預期生意額，他說沒刻意計算，慶幸過往都沒蝕錢，「都係搵啲嘢玩，自在一班人嘻嘻哈哈。」翻查資料，該店招牌玉子燒亦沒有加價，維持40元一份。

林女士以30元購買一碗10粒魚蛋燒賣，認為定價偏高，但「投個攤位都貴，都應該嘅，預咗」。（任葆穎攝）

居於新界的高生高太今日跨區到維園年宵，因規模較大，甫到達便以120元購買玉子燒、章魚燒及豬手，認為價錢可接受。高太說，看到一個攤檔售賣25元一杯雙皮奶，惟她憶述在超級市場看到相類產品僅售10元，認為年宵產品定價較高。

林女士以30元購買一碗10粒魚蛋燒賣，認為定價偏高，但認同「投個攤位都貴」，「都應該嘅，預咗」。她每年都會逛年宵，認為整體定價與去年相若。

現場所見，部份食品定價較高。（任葆穎攝）

現場所見，部份食品定價較高，包括40元一份鮮果冰糖葫蘆、40元一條台灣腸等。

年宵市場2026有幾個多？年宵市場地點喺邊？

港島區｜灣仔維多利亞公園

九龍區｜啟德體育園美食海灣（非食環署年宵）

九龍區｜旺角界限街花墟公園

九龍區｜觀塘遊樂場

九龍區｜土瓜灣遊樂場

九龍區｜深水埗長沙灣遊樂場

新界區｜沙田源禾遊樂場

新界區｜荃灣沙咀道遊樂場

新界區｜葵青葵涌運動場

新界區｜元朗東頭工業區遊樂場

新界區｜屯門天后廟廣場

新界區｜大埔天后宮風水廣場

新界區｜將軍澳寶康公園

新界區｜上水石湖墟遊樂場

離島區｜東涌達東路花園

