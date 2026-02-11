宏福苑火災｜蔡若蓮到訪3所受影響幼稚園　指校園生活已重回正軌

大埔宏福苑去年11月底發生五級火，三所幼稚園一度受影響。教育局局長蔡若蓮今（11日）與局方人員走訪這幾所幼稚園，與校長、老師和家長交流，並在新年前夕送上祝福，為他們打氣加油。她指，目前三所幼稚園的校園生活已重回正軌。香港大學教育學院與教育局正攜手支援大埔區學校，專業團隊將為幼稚園教師提供培訓，分享與家長、幼兒溝通的技巧，促進家校合作。



教育局局長蔡若蓮今（11日）與局方人員走訪3間曾受宏福苑大火影響的幼稚園。（教育局圖片）

大埔宏福苑發生五級火，附近的保良局鄧碧雲紀念幼稚園、保良局劉進幼稚園暨幼兒園，以及聖公會救主堂幼稚園一度受到影響。教育局局長蔡若蓮今日到訪三所學校，與校長、老師和家長交流。

關心學校情緒教育方面需要 感謝「一校一支援」隊伍

蔡若蓮表示，特別關心學校在情緒教育方面的需要，又指大家對教育局組織的「一校一支援」隊伍，包括校本專業人員及教育心理學家，持續與學校緊密聯繫，引入「3Es情+社同行計劃」等，都給予充分肯定，感謝他們既關顧教職員的身心健康，也協助他們理解幼兒的情感表達，並提供活動建議，引導孩子說出感受。

蔡若蓮指，看到學校善用教育局為幼稚園提供5萬元「特別事故支援津貼」，舉辦各式建立安全感與自信的活動。在探訪期間，正好遇上有專家到校為小朋友組織遊戲學習，看到孩子們投入其中，笑逐顏開，眼裡閃著好奇與活力，由衷感激前線同工對孩子無微不至的照顧。

她續說，農曆新年將至，校園到處都見到孩子親手做的應節手工，洋溢著盼望新開始的喜悅。局方也帶上小禮物，以及來自全港學校的新春祝願，鼓勵孩子在新一年勇敢探索、快樂學習。