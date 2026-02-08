宏福苑火災｜麥美娟：民政處處理法團權力與業主無異　將修例改革

宏福苑逾3億元的維修工程，由上一屆業主立案法團通過，貪污、違規招標成為調查重點，民政處有份列席法團會議，但欠缺權力更大力度介入法團管理。民政及青年事務局局長麥美娟今天（8日）表示，民政處處理法團權力有限，形容與業主一樣，需要引用任何權力，需要根據土地審裁處的申請，故將修例改革。



2月8日，民政及青年事務局局長麥美娟出席商台節目《政好星期天》。（商台）

麥美娟：民政處處理法團權力與業主無異 將修例改革

麥美娟在商台節目《政好星期天》中表示，明日（9日）會在立法會針對處理法團事務提出修訂《建築物管理條例》，改革編制人手，法團會議、業主授權票制度及大型維修工程採購程序等。她解釋，目前在法例下，民政處處理法團權力有限，都是要寫信向土地審裁處申請賦予權力。

仲裁的權力在土地審裁處，在法例下，對我們而言，我們的權力往往與其他業主一樣，需要向土地審裁處申請，才可以引用條例上的條文。 民政及青年事務局局長麥美娟

合安公司被指沒諮詢 麥美娟：所有業主可向委員會交資料

政府早前解散大埔宏福苑法團管理委員會，委任合安管理公司為宏福苑管理人，被居民指未有就獨立委員會聽證會諮詢他們，麥美娟指，業主可以個別將資料交給獨立委員會，而不是由合安說出來，「因為大家知道的東西不一樣」，又指合安有派人出席日前的指示會議，有需要亦會出席聽證會。

所有業主或相關人士、可能一些知情人士，都有各自的資料可以提供給獨立委員會。若獨立委員會向法團提出邀請，請法團提供一些資料時，合安一定會配合獨立委員會工作，也會聘請法律顧問，協助法團處理這方面工作。 民政及青年事務局局長麥美娟

合安協助市建局發放樓宇更新大行動資助

她指，合安管理公司正與前管理公司交接，協助市建局向業主發放樓宇更新大行動的資助，「市建局會出支票給予個別的業主，然後會交給合安，業主的資料在一戶一社工，所以透過社工與業主聯絡成為中間人。」