宏福苑火災｜有居民關注安置及調查進度　批預約複雜冀設網上直播

宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場展城館舉行指示會議，就委員會日後舉行聽證會時的安排給予指示。有零星宏福苑居民到場聽會，有住戶表示，關注安置安排及調查進度，希望當局可盡快公開諮詢居民意見，又指期望未來可樓換樓，包括推出政府未售出的居屋讓居民購買，「加快安置居民」。



現場有兩三批年紀較長的居民預約在銅鑼灣圖書館看直播，錯誤來到展城館後不准進入，認為預約操作對長者較複雜，冀未來有網上直播。



大埔宏福苑火災成立的獨立委員會周四（5日）早上10時舉行指示會議，出席的法律代表當中，沒人代表宏福苑居民。（梁鵬威攝）

宏福苑居民：攞返個公道，應該罰既都罰

宏福苑居民鄧婆婆表示，雖然前來指示會，但未有特別期待的議題，最關注樓換樓及調查進度，「攞返個公道，應該罰既都罰，做錯野就算啊？唔得架嘛」。至於未來安置，她傾向政府樓換樓選項，對居住地區沒偏好，「原址安置就唔好了，我始終有陰影」。她又提到，合安曾聯絡她，不過詳情不可透露。

宏福苑居民鄧婆婆表示，最關注樓換樓及調查進度。（梁鵬威攝）

盼政府盡早舉行公開諮詢大會 不滿無居民無會議專屬名額

另外一位宏昌閣居民朱女士亦表示，對是次指示會沒特別期待，「聽下佢往後點樣蒐證」，但希望政府可盡早舉行公開諮詢大會，聆聽居民訴求。

她稱現時住於洪水橋一帶，用約兩小時車程到達展城館，「咁遠都無辦法，政府官員揀呢到」，不滿政府無為宏福苑居民提供專屬名額，又指居民多數是長者，希望日後委員會資訊可方便長者收取。

宏昌閣居民朱女士，現時住於洪水橋一帶，用約兩小時車程到達展城館，認為指示會會址太遠。（梁鵬威攝）

批9個月調查耗時太久

現時政府有部份空置居屋單位，朱女士指出，在早前諮詢表格曾建議政府推出政府未售出的居屋讓居民購買，「加快安置居民」。

朱女士又認為，9個月調查時間耗時太久，但無奈嘆道「高官覺得需要9個月，我地都無辦法」。