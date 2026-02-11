維園年宵｜顯理中學攤檔籌備半年　自家《尋秦記》歌詞小巴牌熱賣

各個馬年年宵市場今日（11日）起一連7日開放。在維園設置攤檔的北角顯理中學195名學生參與統籌年宵，由籌備至今歷時大半年，作為「初哥」遇到不少困難，如打算早上開賣冰糖葫蘆，怎料等了一個早上仍未到貨，直至中午才到貨。自家設計的小巴牌甚受迎，估計因印有近日熱播的電影《尋秦記》主題曲字句「天命最高」，吸引不少人光顧，「3個3個咁買」。



在維園年宵市場，顯理中學攤檔「夢想驛站」售賣各款文創產品。（任葆穎攝）

自創文創產品 賣「放自己一馬」模擬鍵盤應節

顯理中學攤檔「夢想驛站」售賣各款文創產品，包括由修讀文學的學生設計、印有「抬頭回望去，從不會後悔與唏噓」的水壺，也有與馬年相關的產品，如印有「放自己一馬」的模擬鍵盤。

顯理中學年宵團隊成員林同學（左）和傅同學說，今年加入更多自家自計的元素。（任葆穎攝）

66名高中和127名初中同學參與 商科生負責集資、統籌

該校年宵團隊成員傅同學和林同學說，今年是該校第三年參與年宵，相比往年，今年加入更多自家自計的元素，冀藉此鼓勵正在工作的成年人，「唔好咁易放棄自己做緊嘅嘢。」

她們透露，今年共有66名高中同學和127名初中同學參與。起初由老師提議參與，及後修讀商科的高中生負責集資、統籌。由籌備直至年宵開鑼歷時半年，傅同學說：「之前初中只係喺年宵嘅一個時段出嚟幫手，今年啱啱升上高中，第一次搞年宵，所有嘢都落手去做。」

「夢想驛站」團隊原本打算首日早上開始賣冰糖葫蘆，不料中午才到貨。（任葆穎攝）

產品樣本有色差或印歪 冰糖葫蘆遲半日送到

作為「初哥」難免屢次碰壁，傅同學和林同學憶述，訂製產品樣本時發現有色差或印歪，急需換批發商；團隊原本打算首日早上開始賣冰糖葫蘆，不料中午才到貨，延誤開賣時間。

即使如此，他們反而將失敗轉化為學習機會，學會應對突發事情，亦嘗試享受過程。傅同學說：「辛苦係一定辛苦，但當中都有啲收穫。」

自家設計小巴牌最受歡迎

有團隊成員透露，目前自家設計的小巴牌最受歡迎，估計因印有近日熱播的《尋秦記》主題曲字句「天命最高」，吸引不少人光顧，「3個3個咁買」。他們預料生意額約3萬至4萬元，會將收益撥捐學校基金，協助貧困學生。

有不少攤檔售賣香港特色相關產品，包括印有菠蘿包、的士、電車等的抹手布。（任葆穎攝）

現場所見，另有不少攤檔售賣香港特色相關產品，包括印有菠蘿包、的士、電車等的抹手布；以魚蛋、燒賣、豬大腸等港式小食為主題的毛公仔；模仿小巴牌寫有潮語的文創產品等。

年宵市場2026有幾個多？年宵市場地點喺邊？

港島區｜灣仔維多利亞公園

九龍區｜啟德體育園美食海灣（非食環署年宵）

九龍區｜旺角界限街花墟公園

九龍區｜觀塘遊樂場

九龍區｜土瓜灣遊樂場

九龍區｜深水埗長沙灣遊樂場

新界區｜沙田源禾遊樂場

新界區｜荃灣沙咀道遊樂場

新界區｜葵青葵涌運動場

新界區｜元朗東頭工業區遊樂場

新界區｜屯門天后廟廣場

新界區｜大埔天后宮風水廣場

新界區｜將軍澳寶康公園

新界區｜上水石湖墟遊樂場

離島區｜東涌達東路花園

